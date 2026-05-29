BOOSTER Precision präsentiert starke Quartalsergebnisse Q1 2026
Trotz anspruchsvoller Märkte behauptet sich das Unternehmen im ersten Quartal 2026 mit stabiler Profitabilität, solider Bilanz und klaren Wachstumsplänen in Zukunftsfeldern.
Foto: vadimborkin - 258917169
- Das Unternehmen erzielte im ersten Quartal 2026 Umsatzerlöse von 41,7 Mio. EUR, leicht über dem Vorjahr (41,5 Mio. EUR)
- Das ausgewiesene EBITDA lag bei 3,0 Mio. EUR, belastet durch Einmalkosten von 0,9 Mio. EUR im Zusammenhang mit Restrukturierungsverhandlungen
- Bereinigt um diese Effekte betrug das EBITDA 3,9 Mio. EUR, was auf Vorjahresniveau liegt, mit einer EBITDA-Rendite von 9,6 %
- Die operative Entwicklung blieb trotz eines herausfordernden Marktumfelds stabil, mit einer verbesserten Rohertragsmarge von 49,8 %
- Die Bilanzsumme sank auf 91,0 Mio. EUR, die Verbindlichkeiten verringerten sich auf 77,2 Mio. EUR, und das Eigenkapital lag bei 6,6 Mio. EUR
- Für 2026 wird ein Umsatzanstieg im niedrigen einstelligen Prozentbereich sowie eine Verbesserung des EBITDA erwartet, mit Fokus auf Wachstum in neuen Geschäftsfeldern wie Wasserstoff, Industrie und Robotik
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