Booster PC 11.698% Gains in Q1 2026 Results
In Q1 2026, the company delivered stable revenues and earnings amid restructuring, reduced its balance sheet, and set the course for future growth in new markets.
Foto: vadimborkin - 258917169
- Revenues for Q1 2026 were EUR 41.7 million, slightly above the previous year’s EUR 41.5 million.
- Reported EBITDA was EUR 3.0 million, impacted by non-recurring expenses related to financing restructuring negotiations.
- Adjusted EBITDA remained stable at EUR 3.9 million with a margin of 9.6%, similar to the previous year.
- Total assets decreased to EUR 91.0 million, and total liabilities reduced to EUR 77.2 million as of March 31, 2026.
- The company is pursuing a financing restructuring to secure long-term funding while focusing on growth in new areas like hydrogen, industrial, and consumer applications.
- Management expects low single-digit revenue growth and EBITDA improvement for 2026, with ongoing efforts in automation, sales, and diversification into emerging markets.
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