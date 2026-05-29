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    Ex-Minister Scheuer soll nach Maut-Debakel vor Gericht

    Für Sie zusammengefasst
    • Andreas Scheuer wegen Falschaussage angeklagt
    • Anklage zugelassen durch Landgericht Berlin
    • Scheuer weist Vorwurf der Falschaussage zurück
    Ex-Minister Scheuer soll nach Maut-Debakel vor Gericht
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BERLIN (dpa-AFX) - Der frühere Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer soll sich wegen des Vorwurfs einer Falschaussage im Zusammenhang mit der gescheiterten Pkw-Maut vor Gericht verantworten. Das Landgericht Berlin hat eine entsprechende Anklage zugelassen, wie eine Gerichtssprecherin mitteilte. Der ehemalige CSU-Minister weist den Vorwurf zurück./mvk/DP/stw

     

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    Die CTS Eventim Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,09 % und einem Kurs von 61,00 auf Tradegate (29. Mai 2026, 10:09 Uhr) gehandelt.

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    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 97,57EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 94,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 100,00EUR was eine Bandbreite von +52,60 %/+62,34 % bedeutet.




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