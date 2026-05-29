Duty-free-Händler Heinemann spürt die Krisen

"Wir beschäftigen uns mit Fragen wie: Wie laufen die Lieferungen von Rohöl? Wie lange hält der Vorrat? Sowas haben wir uns vorher nicht in Ansätzen gefragt. Jetzt müssen wir uns auf solche Szenarien vorbereiten", sagte Heinemann.

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Flughafenhändler Gebrüder Heinemann spürt die Folgen der geopolitischen Krisen. "Die Kriege und Krisen spüren wir sehr", sagte Max Heinemann, CEO des Hamburger Unternehmens Gebrüder Heinemann, das Shops an Flughäfen auf der ganzen Welt betreibt, dem Wirtschaftsmagazin "Capital". "Geopolitik hatte immer einen großen Einfluss auf unser Geschäft."

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

"Erster Effekt: Alles ist teuer"



"Der superschnelle, erste Effekt ist: Alles ist teurer", so Heinemann über die Folgen des Iran-Kriegs. "Je teurer alles wird, desto mehr spüren wir das natürlich in unseren Läden."

Durch den Iran-Krieg ist der Schiffsverkehr in der für den Ölhandel wichtigen Straße von Hormus weitgehend zum Erliegen gekommen. Über den Engpass wird in Friedenszeiten mehr als 25 Prozent des in Europa benötigten Flugbenzins transportiert.

Mehrere große Unternehmen aus der deutschen Luftfahrt- und Tourismus-Industrie hatten zuletzt aber versichert, dass im Sommer keine Flugausfälle wegen fehlenden Kerosins zu befürchten seien.

Das Unternehmen Heinemann beliefert oder betreibt laut eigenen Angaben Shops an mehr als 150 internationalen Flughäfen in mehr als 50 Ländern./cab/DP/stw

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fraport Aktie Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,70 % und einem Kurs von 71,85 auf Tradegate (29. Mai 2026, 09:40 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fraport Aktie um +6,76 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,07 %. Die Marktkapitalisierung von Fraport bezifferte sich zuletzt auf 6,72 Mrd.. Fraport zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4300 %. Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 83,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 65,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 95,00EUR was eine Bandbreite von -10,47 %/+30,85 % bedeutet.



