Der Ölpreis fällt nach der Meldung von Axios, wonach Trump nur noch einer Vereinbarung mit dem Iran zustimmen müsse - Teheran aber bestreitet das. Nun muss offenbar Trump den Iran bestechen, um die Straße von Hormus wieder frei zu bekommen - die Rede ist von 300 Milliarden Dollar (laut New York Times). Denn Trump steht von zwei Seiten unter massivem Zeitdruck: erstens leeren sich die Öl-Reserven dramatisch - Exxon warnt davor, dass der Ölpreis eigentlich stark steigen müsste, um die Nachfrage zu dämpfen. Mit den Hoffnungs-Meldungen zum Iran-Deal aber passiert das Gegenteil: die Nachfrage wird angeheizt, was die Vorräte weiter leert - das ist das derzeitige Ölpreis-Paradox! Und in Sachen KI mehren sich kritische Meldungen: die KI-Hyperscaler gehen dazu über, statt Abos den Token-Verbrauch abzurechnen - und das wird so teuer, dass menschliche Mitarbeiter günstig sind..

Hinweis aus Video: Energie-Krise in Deutschland spitzt sich zu

Das Video "Trump muss Iran bestechen - und das Ölpreis-Paradox! " sehen Sie hier..