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Trump muss Iran bestechen - und das Ölpreis-Paradox!
Nun muss offenbar Trump den Iran bestechen, um die Straße von Hormus wieder frei zu bekommen - die Rede ist von 300 Milliarden Dollar (laut New York Times). Denn Trump steht von zwei Seiten unter massivem Zeitdruck
Der Ölpreis fällt nach der Meldung von Axios, wonach Trump nur noch einer Vereinbarung mit dem Iran zustimmen müsse - Teheran aber bestreitet das. Nun muss offenbar Trump den Iran bestechen, um die Straße von Hormus wieder frei zu bekommen - die Rede ist von 300 Milliarden Dollar (laut New York Times). Denn Trump steht von zwei Seiten unter massivem Zeitdruck: erstens leeren sich die Öl-Reserven dramatisch - Exxon warnt davor, dass der Ölpreis eigentlich stark steigen müsste, um die Nachfrage zu dämpfen. Mit den Hoffnungs-Meldungen zum Iran-Deal aber passiert das Gegenteil: die Nachfrage wird angeheizt, was die Vorräte weiter leert - das ist das derzeitige Ölpreis-Paradox! Und in Sachen KI mehren sich kritische Meldungen: die KI-Hyperscaler gehen dazu über, statt Abos den Token-Verbrauch abzurechnen - und das wird so teuer, dass menschliche Mitarbeiter günstig sind..
Hinweis aus Video: Energie-Krise in Deutschland spitzt sich zu
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