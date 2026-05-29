Aktivisten blockieren Panzerbauer-Werk und Pipeline-Werk
- Klimaaktivisten blockierten KNDS und Europipe
- Schichtwechsel verhindert, Firmenzufahrt blockiert
- Greta Thunberg beim Klimacamp in Hamm gesichtet
MÜLHEIM/HAMM (dpa-AFX) - Aus Protest gegen die CO2-intensive Stahlproduktion haben Klimaaktivisten ein Werk des Panzerbauers KNDS und ein Werk eines Pipeline-Herstellers in Mülheim an der Ruhr blockiert. Der Zugang zu der früheren Friedrich-Wilhelms-Hütte sei versperrt und der Schichtwechsel verhindert worden, sagte eine Sprecherin des Aktionsbündnisses Ende Gelände in der Ruhrgebietsstadt und berichtete von 200 Menschen, die sich an der Aktion beteiligten.
Die Polizei bestätigte eine unangemeldete Versammlung an dem Werk, sprach von 120 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Die Firmenzufahrt werde blockiert, sagte ein Polizeisprecher. Man sei mit Einsatzkräften vor Ort.
Kritik an Nutzung fossiler Energieträger
Stahl werde mit Unmengen von Kohle und Gas hergestellt - er sollte nicht für Panzer, sondern für Windräder oder Eisenbahn-Schienen genutzt werden, sagte die Ende-Gelände-Sprecherin. Wer auf fossile Energie setze, setze auf die Abhängigkeit von Autokraten, die mit den Einnahmen Kriege finanzierten. "Hier, wo bis vor einigen Jahren noch Rotornaben für Windräder vom Produktionsband liefen, wird nun wieder voll auf Panzerstahl gesetzt, und zwar mit Unmengen von fossilem Gas."
Proteste mit prominenter Unterstützung
Wenig später zogen Aktivistinnen und Aktivisten zum Mülheimer Werk der Firma Europipe, die Rohre für Pipelines herstellt. Mit weiteren 200 Menschen habe man Schienen blockiert, auf denen das Werk beliefert wird. Personengleise seien nicht betroffen. Laut Polizei waren dort etwa 100 Protestierende. Mitarbeitende konnten in das Werk hinein- und hinausgehen, die Blockade galt nur den Gleisen.
Beim Klimacamp aus Protest gegen neue Gaskraftwerke in Hamm war am Donnerstag auch die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg eingetroffen. Für Freitag hatte das Aktionsbündnis Ende Gelände Aktionen zivilen Ungehorsams angekündigt. Ob Thunberg daran teilnahm oder in Hamm beim eigentlichen Camp blieb, war zunächst unklar. Auf dem Hammer Klimacamp versammelten sich am Freitagmorgen einige Hundert Menschen und zogen in Begleitung der Polizei in Richtung Innenstadt. Laut Polizei waren es 300./wdw/DP/stw
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Community Beiträge zu Öl (Brent) - 967740 - XC0009677409
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