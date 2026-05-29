Zalando - Aktie schießt in die Höhe - 29.05.2026

Die Zalando Aktie kann am heutigen Handelstag um +3,64 % auf 23,625€ zulegen. Das sind +0,830 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Zalando Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,09 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 23,625€, mit einem Plus von +3,64 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Zalando ist ein führender europäischer Online-Modehändler, der Bekleidung, Schuhe und Accessoires von über 2.500 Marken anbietet. Mit einer starken Präsenz in 23 Ländern ist Zalando einer der größten in Europa. Hauptkonkurrenten sind Amazon Fashion, ASOS und H&M. Einzigartig ist Zalando durch seine breite Produktpalette, personalisierte Erlebnisse und die Zalando Fashion Platform.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Zalando Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +11,56 %.

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Allein seit letzter Woche ist die Zalando Aktie damit um +13,74 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +11,07 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Zalando -9,55 % verloren.

Der DAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,23 % geändert.

Zalando Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +13,74 % 1 Monat +11,07 % 3 Monate +11,56 % 1 Jahr -27,80 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Zalando Aktie

Stand: 29.05.2026, 10:30 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Zalando-Kursentwicklung und Bewertung. Im Fokus stehen Leerverkaufsdaten aus dem Bundesanzeiger (D. E. Shaw, PDT, Marshall Wace, AQR) und deren Auswirkungen auf Short-Positionen. Zusätzlich diskutiert man das Potenzial der Transformation in einen B2B-Servicedienstleister, Margen, Retourengebühren und Auswirkungen auf Free-Cash-Flow-Multiplikatoren. Übernahme-/Aufspaltungsgerüchte und Kursziele um 22–27 EUR werden genannt.

Informationen zur Zalando Aktie

Es gibt 264 Mio. Zalando Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,16 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them 29.05.2026 / 09:05 CET/CEST The issuer is solely responsible for the content of this announcement. 1. …

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen 29.05.2026 / 09:05 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber …

Zalando Aktie jetzt kaufen?

Ob die Zalando Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Zalando Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.