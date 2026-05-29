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    Besonders beachtet!

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    Zalando - Aktie schießt in die Höhe - 29.05.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Zalando Aktie bisher um +3,64 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Zalando Aktie.

    Besonders beachtet! - Zalando - Aktie schießt in die Höhe - 29.05.2026
    Foto: Bodo Marks - dpa

    Zalando ist ein führender europäischer Online-Modehändler, der Bekleidung, Schuhe und Accessoires von über 2.500 Marken anbietet. Mit einer starken Präsenz in 23 Ländern ist Zalando einer der größten in Europa. Hauptkonkurrenten sind Amazon Fashion, ASOS und H&M. Einzigartig ist Zalando durch seine breite Produktpalette, personalisierte Erlebnisse und die Zalando Fashion Platform.

    Zalando Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 29.05.2026

    Die Zalando Aktie kann am heutigen Handelstag um +3,64 % auf 23,625 zulegen. Das sind +0,830  mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Zalando Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,09 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 23,625, mit einem Plus von +3,64 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

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    Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Zalando Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +11,56 %.

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    Allein seit letzter Woche ist die Zalando Aktie damit um +13,74 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +11,07 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Zalando -9,55 % verloren.

    Der DAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,23 % geändert.

    Zalando Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +13,74 %
    1 Monat +11,07 %
    3 Monate +11,56 %
    1 Jahr -27,80 %
    Stand: 29.05.2026, 10:30 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Zalando Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Zalando-Kursentwicklung und Bewertung. Im Fokus stehen Leerverkaufsdaten aus dem Bundesanzeiger (D. E. Shaw, PDT, Marshall Wace, AQR) und deren Auswirkungen auf Short-Positionen. Zusätzlich diskutiert man das Potenzial der Transformation in einen B2B-Servicedienstleister, Margen, Retourengebühren und Auswirkungen auf Free-Cash-Flow-Multiplikatoren. Übernahme-/Aufspaltungsgerüchte und Kursziele um 22–27 EUR werden genannt.

    Zur Zalando Diskussion

    Informationen zur Zalando Aktie

    Es gibt 264 Mio. Zalando Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,16 Mrd.EUR € wert.

    Börsenstart Europa - 29.05. - FTSE Athex 20 stark +2,56 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Zalando SE: Anna Dimitrova, buy


    Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them 29.05.2026 / 09:05 CET/CEST The issuer is solely responsible for the content of this announcement. 1. …

    Zalando SE: Anna Dimitrova, Kauf


    Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen 29.05.2026 / 09:05 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber …

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    Ob die Zalando Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Zalando Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Zalando

    +3,99 %
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    -14,91 %
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    ISIN:DE000ZAL1111WKN:ZAL111
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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