Booking Holdings: Nach Rekordhoch in der Reifephase der Korrektur

Der letzte verfügbare Schlusskurs liegt bei 145,85 Euro (28.05.2026). Damit notiert die Aktie deutlich unter dem Drei-Jahres-Hoch von 201,68 Euro, aber klar über dem Tief von 93,60 Euro aus dem Mai 2023. Rechnerisch befindet sich der Kurs etwa in der Mitte der Dreijahresspanne, leicht näher am oberen Ende. Charttechnisch bedeutet das: Die ganz große Rallyphase ist vorerst vorbei, dennoch handelt die Aktie weiterhin in einem historisch erhöhten Bewertungsbereich. Die jüngste Entwicklung seit Jahresbeginn 2026 ist von einer Abwärtsbewegung aus dem Bereich um 186 Euro geprägt, die den Kurs in eine Konsolidierungszone zwischen rund 132 und 150 Euro geführt hat.

Über den betrachteten Zeitraum zeigt die Booking Holdings Aktie zunächst einen klaren Aufwärtstrend. Vom Bereich um 94 Euro im Mai 2023 arbeitete sich der Kurs in mehreren Wellen nach oben und markierte im Dezember 2024 bei 201,68 Euro das Drei-Jahres-Hoch. Diese Bewegung wurde von Phasen gesunder Konsolidierung begleitet, blieb aber bis Ende 2024 eindeutig bullisch. Erst ab 2025 setzte eine breitere Seitwärts- bis Abwärtsphase ein, in der die zuvor sehr dynamische Aufwärtsbewegung an Momentum verlor und zunehmend von stärkeren Rücksetzern unterbrochen wurde. Insgesamt bleibt das langfristige Bild positiv, ist aber seit dem Hoch in eine reifere, volatilere Phase übergegangen, in der Gewinne immer wieder abgegeben werden.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

200-Tage-Linie signalisiert übergeordneten Gegenwind

Aus den gelieferten Kursreihen der vergangenen Monate lässt sich die 200-Tage-Linie im Bereich um etwa 170 Euro abschätzen. Nach dem Hochlauf bis knapp über 190 Euro Ende 2025 verlief der Durchschnitt lange Zeit aufwärts, hat aber mit der Korrektur seit Anfang 2026 an Dynamik verloren. Mit einem aktuellen Kurs von 145,85 Euro notiert die Aktie damit grob geschätzt rund 14 Prozent unter ihrer 200-Tage-Linie. Dieses deutliche Unterschreiten des langfristigen Durchschnitts unterstreicht den aktuell intakten mittelfristigen Abwärtstrend. Solange der Kurs klar unter dieser Marke bleibt und Erholungen an tieferen Niveaus scheitern, dominiert aus technischer Sicht eher die Verkäuferseite.

Unterstützungen und Widerstände im Booking-Chart

Kurzfristig hat sich im Bereich um 140 bis 142 Euro eine wichtige Unterstützungszone herausgebildet, die im Mai 2026 mehrfach getestet und verteidigt wurde. Darunter folgt ein weiteres Auffangband zwischen 132 und 135 Euro, das im Mai 2026 als untere Begrenzung der laufenden Korrektur fungierte. Ein Bruch dieser Zone würde den Weg in Richtung der alten Niveaus um 120 Euro öffnen. Auf der Oberseite trifft die Aktie zunächst im Bereich 155 bis 160 Euro auf einen markanten Widerstand, an dem in den vergangenen Monaten wiederholt Aufwärtsversuche ausgebremst wurden. Darüber wartet im Band zwischen 170 und 175 Euro die nächste Hürde, die zugleich in der Nähe der geschätzten 200-Tage-Linie liegt. Erst ein nachhaltiger Ausbruch über diese Zone würde das Bild wieder in Richtung des übergeordneten Widerstandsclusters zwischen 190 und 200 Euro mit dem Drei-Jahres-Hoch bei 201,68 Euro aufhellen.

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Booking Holdings Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.