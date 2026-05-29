AKTIE IM FOKUS
Kurssprung bei BAM Groep nach Meinungsumschwung von Oddo BHF
- BAM-Aktien sprangen auf den höchsten Stand 2008
- Kurs sprang um gut 17 Prozent auf 11,19 Euro
- Analyst hob Ziel auf 13,50 und stufte zu Outperform
AMSTERDAM (dpa-AFX) - Die Aktien des niederländischen Baukonzerns BAM Groep sind am Freitag nach einer Analystenempfehlung auf das höchste Niveau seit dem Jahr 2008 gesprungen. Die Papiere kletterten um gut 17 Prozent auf 11,19 Euro, nachdem sie im bisherigen Jahresverlauf unter dem Strich kaum vom Fleck gekommen waren.
Dies änderte sich, nachdem der Analyst Martijn Den Drijver vom Oddo-BHF-Kooperationspartner ABN Amro sein Kursziel auf 13,50 Euro hochgeschraubt hatte. Aus seinem skeptischen "Underperform" wurde dabei eine Einstufung mit "Outperform". Das Geschäft in Großbritannien sei weitaus besser gelaufen als gedacht, wie die Bilanz des ersten Quartals gezeigt habe. Zudem seien die Voraussetzungen in allen wichtigen Märkten bis 2028 ziemlich gut.
Den Bewertungsabschlag der BAM-Aktien gegenüber der europäischen Konkurrenz hält Den Drijver für nicht gerechtfertigt. Im Jahr 2007 hatten die Aktien schon einmal mehr als 18 Euro gekostet./ag/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Koninklijke Bam Groep Aktie
Die Koninklijke Bam Groep Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +15,98 % und einem Kurs von 11,07 auf Tradegate (29. Mai 2026, 10:23 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Koninklijke Bam Groep Aktie um +23,47 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +22,99 %.
Die Marktkapitalisierung von Koninklijke Bam Groep bezifferte sich zuletzt auf 3,03 Mrd..
Koninklijke Bam Groep zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1100 %.