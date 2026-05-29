Super Micro Computer Aktie bestätigt den positiven Trend - +11,45 % - 29.05.2026

Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von Super Micro Computer. Sie steigt um +11,45 % auf 39,52€. Nach dem gestrigen Anstieg von +7,98 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Super Micro Computer Aktie. Nach einem Plus von +7,98 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 39,52€, mit einem Plus von +11,45 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Super Micro Computer ist ein führender Anbieter von Hochleistungs-Computersystemen, spezialisiert auf Server und Speicherlösungen. Mit einem starken Fokus auf Energieeffizienz und Anpassungsfähigkeit bedient das Unternehmen Rechenzentren und Cloud-Computing-Märkte. Hauptkonkurrenten sind Dell, HPE und Lenovo. Ihre Innovationskraft und maßgeschneiderte Lösungen heben sie von der Konkurrenz ab.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Super Micro Computer investiert war, konnte einen Gewinn von +51,49 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +38,48 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +72,36 %. Im Jahr 2026 gab es für Super Micro Computer bisher ein Plus von +58,11 %.

Super Micro Computer Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +38,48 % 1 Monat +72,36 % 3 Monate +51,49 % 1 Jahr +1,14 %

Informationen zur Super Micro Computer Aktie

Stand: 29.05.2026, 10:44 Uhr

Es gibt 601 Mio. Super Micro Computer Aktien. Damit ist das Unternehmen 23,94 Mrd. € wert.

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Ob die Super Micro Computer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Super Micro Computer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.