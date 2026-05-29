Verbote bei Social Media reichen nicht

"Staaten müssen von Technologieunternehmen verlangen, dass sie Sicherheit von vornherein in ihre Plattformen integrieren, anstatt die Last auf Eltern und Kinder abzuwälzen", ist der UN-Hochkommissar für Menschenrechte, Volker Türk, überzeugt.

GENF (dpa-AFX) - Verbote oder Altersbeschränkungen für die Nutzung sozialer Medien allein greifen nach Überzeugung von Menschenrechtlern zu kurz, um Minderjährige vor schädlichen Folgen zu schützen. Zusätzlich müssten die Gestaltung der Plattformen und die Algorithmen Schranken haben. Das UN-Menschenrechtsbüro hat dazu jetzt Richtlinien für Regierungen und Unternehmen veröffentlicht.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

"Pauschale Verbote in den sozialen Medien sind kein Allheilmittel für ein vielschichtiges Problem. Der bloße eingeschränkte Zugang zu Plattformen, die nach wie vor unsicher sind, kann nicht das Endziel eines wirksamen Kinderschutzes sein", teilte Türk in Genf weiter mit.

Altersüberprüfung muss effektiv sein



Nötig seien staatliche Regulierungen und Maßnahmen der Unternehmen selbst. Plattformen müssten sicher gestaltet sein, Verantwortliche für Schäden zur Rechenschaft gezogen werden können. Zudem müssten "suchterzeugende Designelemente" bekämpft werden, etwa das Endlos-Scrollen oder ständige Benachrichtigungen. Auch für die Online-Werbung müsse es strenge Richtlinien geben.

Nach dem Vorbild von Australien haben mehrere Länder eine Altersbeschränkung für die Nutzung sozialer Medien eingeführt oder arbeiten daran. Nötig seien unter anderem auch Schutzvorkehrungen bei den Verfahren zur Altersüberprüfung, sagte Türk. "Eine falsch durchgeführte Altersüberprüfung sowohl ihr Ziel verfehlen als auch die Privatsphäre von Kindern und Erwachsenen gefährden."/oe/DP/stw

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Microsoft Aktie Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,33 % und einem Kurs von 333,9 auf Tradegate (29. Mai 2026, 10:44 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Microsoft Aktie um +2,17 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,55 %. Die Marktkapitalisierung von Microsoft bezifferte sich zuletzt auf 2,74 Bil.. Microsoft zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,6400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8500 %. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 571,88USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 510,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 640,00USD was eine Bandbreite von +38,10 %/+73,30 % bedeutet.



