Inflation in Bayern sinkt auf 2,6 Prozent

FÜRTH (dpa-AFX) - Die Inflation in Bayern ist im Mai auf 2,6 Prozent gesunken. Damit fiel sie um 0,3 Prozentpunkte niedriger aus als noch im April, wie das Landesamt für Statistik mitteilt. Die vorläufigen Zahlen beschreiben die Preisveränderung im Vergleich zum Vorjahresmonat.

Vor allem Heizöl und Kraftstoffe waren zwar deutlich teurer als vor einem Jahr, allerdings mit 8,6 und 8,5 Prozent ein gutes Stück billiger als vor einem Monat. Das drückte die Inflationsrate im Vergleich zum April. Beim Sprit dürfte sich dabei unter anderem der seit dem 1. Mai geltende Tankrabatt der Bundesregierung bemerkbar gemacht haben.