Siemens Energy - Aktie zeigt Schwäche - 29.05.2026

Mit einer Performance von -2,79 % musste die Siemens Energy Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Die Talfahrt der Siemens Energy Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -4,28 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 162,50€, mit einem Minus von -2,79 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Siemens Energy ist ein global führendes Unternehmen im Energiesektor, spezialisiert auf nachhaltige Energieinfrastrukturen. Es bietet Gasturbinen, Dampfturbinen, Generatoren und Windkraftlösungen an. Mit starker Marktpräsenz konkurriert es mit General Electric und Mitsubishi Power. Siemens Energy punktet durch technologische Innovation und Engagement für die Energiewende.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Siemens Energy-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +5,08 % zu Buche.

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Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -7,35 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,61 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Siemens Energy um +40,31 % gewonnen.

Siemens Energy Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -7,35 % 1 Monat -7,61 % 3 Monate +5,08 % 1 Jahr +94,24 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Siemens Energy Aktie

Stand: 29.05.2026, 10:46 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den aktuellen Kursverlauf der Siemens Energy-Aktie: Technisch sieht man einen Abwärtstrend bzw. Abwärtstrendkanal, begleitet von zunehmenden Gewinnmitnahmen und Marktunsicherheit. ARK-Positionen und der Orientierungspunkt von 158,50 € werden diskutiert, ebenso, ob fundamentale Kennzahlen wie KGV oder Bilanz eine Gegenbewegung stützen. Rekordaufträge werden erwähnt, dennoch bleibt der Kurs gedrückt und eine klare Trendrichtung unklar.

Informationen zur Siemens Energy Aktie

Es gibt 799 Mio. Siemens Energy Aktien. Damit ist das Unternehmen 130,30 Mrd. € wert.

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Während Washington und Teheran nach Monaten des Iran-Krieges nach eigenen Angaben kurz vor einem Waffenstillstandsabkommen stehen, das die Straße von Hormus wieder öffnen soll, durch die ein Fünftel der weltweiten Energieflüsse transportiert wird, …

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Ob die Siemens Energy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Siemens Energy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.