R+V Versicherung AG / Rund 56 Millionen Euro Schäden durch Hagel in 2025

Rund 56 Millionen Euro Schäden durch Hagel in 2025 Wiesbaden (ots) - Positive Bilanz in Sachen Hagelunwetter: Bei R+V-Versicherten beliefen sich die Schäden im Jahr 2025 nur auf 56 Millionen Euro. Mehr als die Hälfte machten dabei Kfz-Schäden aus. Im Vergleich zu 2024 ein moderates Jahr. Da verzeichnete die R+V Hagelschäden in Höhe von 97 Millionen Euro.

"Das Jahr 2025 war insgesamt ein Ausreißer in Sachen Elementarschäden - ganz entgegen dem Trend steigender Unwetterschäden", sagt Michael Schiener vom Schadenmanagement der R+V. Trotz günstiger Vorjahresbilanz schaut der Hagelexperte derzeit aber besorgt aufs Wetter. "Statistisch gesehen beginnt genau jetzt die Hagelsaison. Sie dauert dann bis in den Herbst hinein", sagt Schiener. Besonders günstige Bedingungen für Hagelunwetter: heiße Tage und milde Nächte. "Die zunehmend warmen Sommer begünstigen die Entstehung von Hagel."