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    KI-Rallye geht weiter?

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    Mehr Speicher, mehr Server, mehr Fantasie: Diese 5 Aktien rücken jetzt nach vorn

    Mizuho sieht durch agentische KI neuen Rückenwind für Speicher, Server und Chip-Infrastruktur. Micron, SanDisk, Dell, Arm und On Semiconductor erhalten höhere Kursziele.

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    KI-Rallye geht weiter? - Mehr Speicher, mehr Server, mehr Fantasie: Diese 5 Aktien rücken jetzt nach vorn
    Foto: George J - Westend61

    Mizuho Securities wird für mehrere Technologiewerte bullisher. Die Analysten hoben die Kursziele für Micron Technology, SanDisk, Dell Technologies, Arm Holdings und On Semiconductor an. Alle fünf Aktien bleiben mit "Outperform" bewertet.

    Der Grund ist die wachsende Bedeutung agentischer künstlicher Intelligenz. Diese Anwendungen sollen eigenständig Aufgaben ausführen und dürften deutlich mehr Speicher und Rechenleistung benötigen. Davon könnten vor allem Anbieter von Speicherchips, Prozessorarchitekturen und Hardware-Infrastruktur profitieren.

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    Mizuho erwartet bis 2027 eine starke Nachfrage nach dynamischem Direktzugriffsspeicher. Nvidias kommende Vera-Rubin-Plattform soll im Vergleich zur Grace-Generation 3-mal so viel stromsparenden Arbeitsspeicher der fünften Generation enthalten. Zusätzlich dürfte agentische künstliche Intelligenz die Nachfrage nach Arbeitsspeicher um neun bis 13 Prozent erhöhen. Im Jahresvergleich seien Wachstumsraten von bis zu 30 Prozent oder mehr möglich.

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    Auch bei High-Bandwidth-Memory-Speicher sieht Mizuho weiter kräftiges Potenzial. Der gesamte adressierbare Markt könnte zwischen 2025 und 2028 um 90 Prozent wachsen. Unterstützt werde dies durch bessere Preise und einen höheren Speicheranteil in neuen Systemen.

     

    Die Nachfrage nach NAND-Speicher sieht Mizuho ebenfalls robust. Besonders Speicherlösungen für Unternehmen und Cache-Anwendungen blieben stark. Zudem könnte sich der Ausblick für das Jahr 2027 weiter verengen, falls neue Speichertechnologien stärker in den Markt kommen.

    Mizuho hob das Kursziel für Micron von 800 auf 1.150 US-Dollar an. Für SanDisk steigt das Ziel von 1.625 auf 1.825 US-Dollar. Dell wird nun mit 350 statt 300 US-Dollar bewertet. Das Kursziel für Arm steigt von 290 auf 360 US-Dollar. Bei On Semiconductor erhöht Mizuho das Ziel von 130 auf 150 US-Dollar.

    Damit setzt Mizuho klar auf die nächste Phase des KI-Booms. Nicht nur Rechenchips stehen im Fokus. Auch Speicher, Server und Infrastruktur könnten stärker profitieren, wenn agentische künstliche Intelligenz in Unternehmen breiter eingesetzt wird.

    Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurNicolas Ebert
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