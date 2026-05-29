DZ BANK stuft LANXESS AG auf 'Halten'
Foto: Siarhei - 356130783
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Lanxess von 15 auf 17 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Die geopolitische Lage sorge zwar gegenwärtig für Rückenwind, schrieb Peter Spengler am Freitag. Das Branchenumfeld bleibe allerdings herausfordernd./rob/ag/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.05.2026 / 08:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.05.2026 / 08:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.05.2026 / 08:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.05.2026 / 08:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Lanxess Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,83 % und einem Kurs von 16,74EUR auf Tradegate (29. Mai 2026, 10:59 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DZ BANK
Analyst: Peter Spengler
Analysiertes Unternehmen: LANXESS AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Peter Spengler
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Aktieneinstufung neu: neutral
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