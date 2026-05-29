Iran-Deal als Crash-Auslöser? Wall Street fürchtet schmerzhaften Sell-off

Hintergrund ist die außergewöhnlich starke Erholung an den Börsen seit dem Ausverkauf im ersten Quartal. Der S&P 500 hat seit Ende März rund 15,9 Prozent zugelegt, der Nasdaq sogar mehr als 24 Prozent. Besonders extrem fiel die Rallye bei Halbleiterwerten aus. Der PHLX Semiconductor Index schoss in diesem Zeitraum um mehr als 70 Prozent nach oben. Laut McElligott wurde diese Bewegung stark durch aggressive Spekulationen mit Call-Optionen und gehebelte Positionierungen angetrieben.

Ein mögliches Abkommen zwischen den USA und dem Iran könnte ausgerechnet zum Auslöser für einen schmerzhaften Rückschlag an den Aktienmärkten werden. Davor warnt zumindest Charlie McElligott, Cross-Asset-Stratege der japanischen Großbank Nomura. Während viele Anleger auf eine neue "Risk-on"-Rallye hoffen, könnte die Entwicklung laut ihm genau den gegenteiligen Effekt haben.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Ein sogenannter "Gamma-Squeeze" habe die Rallye zusätzlich beschleunigt. Dabei treiben massive Käufe bullisher Optionen die Kurse immer weiter nach oben, während Market Maker gezwungen werden, Aktien zur Absicherung nachzukaufen. Vor allem große Technologie- und KI-Werte profitierten davon massiv.

Genau darin sieht Nomura nun die Gefahr. Ein glaubwürdiges Iran-Abkommen könnte Ölpreise, US-Dollar und Anleiherenditen sinken lassen und gleichzeitig Anleger zurück in lange vernachlässigte Bereiche wie Gesundheitswerte oder zyklische Konsumtitel treiben. Die Folge wäre eine massive Umschichtung aus den hochgelaufenen Tech- und KI-Aktien, die den Markt zuletzt getragen haben.

Besonders problematisch: Viele Hedgefonds und kurzfristig orientierte Anleger haben laut Nomura zuletzt stark auf Momentum- und Technologieaktien gesetzt, während sie gleichzeitig zyklische und klassische Value-Titel leerverkauft haben. Sollte sich die Marktstimmung drehen, könnten genau diese Positionierungen den Druck auf die großen Indizes plötzlich verstärken.

Auch Goldman Sachs sieht zunehmende Risiken durch hohe Leerverkaufsquoten am Markt. Laut einer Trading-Desk-Notiz liegt das durchschnittliche Short-Interesse innerhalb des S&P 500 inzwischen bei rund drei Prozent der jeweiligen Marktkapitalisierung — der höchste Wert seit 2011. Kommt es zu einer stärkeren Umschichtung oder einem Nachlassen der Optionsspekulation, könnten dadurch abrupte Marktbewegungen ausgelöst werden.

Für Anleger wird damit ausgerechnet ein möglicher geopolitischer Hoffnungsschimmer zum Risiko für die Wall Street. Entscheidend dürfte nun werden, ob die massive Rallye bei KI-, Halbleiter- und Megacap-Aktien weiter von aggressiven Optionswetten getragen wird — oder ob erste Investoren beginnen, Gewinne mitzunehmen.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





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