DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft SFC Energy auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für SFC Energy von 21,50 auf 26,00 Euro erhöht und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Michael Kuhn hob in seinem am Freitag vorliegenden Resümee zum ersten Quartal seine Schätzungen für den Brennstoffzellen-Spezialisten. Er berücksichtigte dabei auch einen Auftrag aus der Ukraine und die höheren Jahresziele./rob/ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.05.2026 / 08:07 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SFC Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,12 % und einem Kurs von 24,05EUR auf Tradegate (29. Mai 2026, 11:07 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Michael Kuhn

Analysiertes Unternehmen: SFC Energy

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 26,00

Kursziel alt: 21,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

