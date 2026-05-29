DGB bei Reform-Vortreffen im Kanzleramt

BERLIN (dpa-AFX) - Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) hat ein Vorgespräch im Kanzleramt für ein am 10. Juni geplantes Treffen der Bundesregierung mit Gewerkschaften und Arbeitgebern bestätigt. An dem Gespräch, das seit 10.00 Uhr laufe, nimmt einer Sprecherin zufolge DGB-Chefin Yasmin Fahimi teil. Weitere Einzelheiten wurden nicht mitgeteilt.

"Politico" hatte zuvor darüber berichtet. Demnach sind neben Fahimi weitere Gewerkschaftsvertreter und Vertreter der Arbeitgeber heute in der Regierungszentrale vermutlich bei Kanzleramtschef Torsten Frei (CDU) zu Gast.