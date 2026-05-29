GLP-1-Moment bei Haarausfall? BTIG setzt auf diese Biotech-Aktie

Analyst Kambiz Yazdi zieht bewusst einen großen Vergleich: ABS-201 könne zum GLP-1-Moment für Haarausfall werden. GLP-1-Medikamente helfen vielen Menschen beim Abnehmen – und haben damit einen Boom am Pharmamarkt ausgelöst.

An der Wall Street wird ein experimenteller Wirkstoff gegen Haarausfall plötzlich zum großen Thema. Die Investmentbank BTIG hat die Research-Coverage für Absci Corporation mit der Empfehlung "Kaufen" und einem Kursziel von 9 US-Dollar aufgenommen. Grund dafür ist ABS-201, ein KI-designter, lang wirkender Antikörper, dem BTIG Spitzenumsätze von bis zu 2,2 Milliarden US-Dollar zutraut.

Tatsächlich sind laut BTIG rund 80 Millionen Amerikaner:innen von Haarausfall betroffen. Gleichzeitig hat die US-Arzneimittelbehörde FDA seit rund 30 Jahren keine neue Behandlung gegen Haarausfall mehr zugelassen. ABS-201 wird von ABSci selbst als möglicher erster neuer Wirkmechanismus bei androgenetischer Alopezie seit fast drei Jahrzehnten bezeichnet.

Der Antikörper blockiert den Prolaktinrezeptor, ein Protein auf Zelloberflächen unter anderem in der Brust, im Gehirn und in weiteren Organen. Dadurch sollen Haarfollikel aus der Rückbildung wieder in aktives Wachstum überführt werden. Präklinische Daten deuten einem Bericht zufolge darauf hin, dass wachsende Follikel erhalten und die Pigmentierung wiederhergestellt werden können – ein Hinweis auf das Nachwachsen von Haaren.

BTIG sieht in Absci mehr als nur ein einzelnes Medikament. Die KI-Plattform des Unternehmens ist ein technologischer Burgwall. Jeder Design-Test-Zyklus füttert einen eigenen Datenpool, der mit jedem Programm wertvoller wird und für Wettbewerber schwer zu kopieren ist.

Noch ist die Geschichte hochspekulativ. ABS-201 befindet sich in Phase 1/2A zur Behandlung von androgenetischer Alopezie. Zudem soll das Programm in Richtung Endometriose vorangetrieben werden, eine Erkrankung, von der rund zehn Prozent der Frauen weltweit betroffen sind. BTIG erwartet den Start einer Endometriose-Studie im 4. Quartal.

Für Anleger ist Absci damit eine klassische Biotech-Wette mit enormem Marktpotenzial, KI-Fantasie und einem Thema mit Massenwirkung, aber eben auch mit klinischem Risiko. Die Aktie kam 2021 zu einem Preis von 16 US-Dollar an die Börse. Jetzt setzt BTIG auf ein Comeback, das im Erfolgsfall weit über die Kosmetikbranche hinausgehen könnte.

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Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

Die Absci Corporation Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,15 % und einem Kurs von 6,15USD auf Nasdaq (29. Mai 2026, 11:47 Uhr) gehandelt.



