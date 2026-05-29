Reisesektor legt zu - Entspannungssignale vom Iran-Krieg

Die Anteilsscheine von Tui übersprangen die Marke von 7 Euro und kletterten auf den höchsten Stand seit fünf Wochen. Damit nähern sie sich der exponentiellen 200-Tage-Linie, die als Gradmesser für den längerfristigen Trend angesehen wird. Für das laufende Jahr ist die Kursbilanz mit minus 20 Prozent aber immer noch klar negativ./edh/gl/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TUI Aktie

Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,07 % und einem Kurs von 8,592 auf Tradegate (29. Mai 2026, 11:29 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TUI Aktie um +9,33 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,03 %.

Die Marktkapitalisierung von TUI bezifferte sich zuletzt auf 3,64 Mrd..

TUI zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5200 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,4286EUR. Von den letzten 7 Analysten der TUI Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +39,70 %/+25,73 % bedeutet.