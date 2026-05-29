AKTIEN IM FOKUS
Reisesektor legt zu - Entspannungssignale vom Iran-Krieg
- Geopolitische Entspannung beflügelt Reisewerte
- Tui Lufthansa Sixt mit Kursgewinnen bis 4,2 Prozent
- Tui über 7 Euro Höchststand seit fünf Wochen
FRANKFURT (dpa-AFX) - Neue Hoffnungen auf eine Entspannung der geopolitischen Lage im Nahen Osten und daraus resultierend schwächelnde Ölpreise haben die Aktien aus dem deutschen Reisesektor am Freitag beflügelt. So verzeichneten die Papiere des Touristikkonzerns Tui , der Fluggesellschaft Lufthansa und des Autovermieters Sixt Kursgewinne zwischen 2,6 und 4,2 Prozent.
Die USA und der Iran nähern sich nach US-Angaben einer Einigung auf eine Verlängerung der Waffenruhe und weitere Verhandlungen an. Die Hängepartie ist damit aber noch nicht beendet. Hinsichtlich einer Absichtserklärung seien viele Fortschritte gemacht worden, es werde aber noch an einigen Punkten gearbeitet, sagte US-Vizepräsident JD Vance. Eine Zustimmung von Präsident Donald Trump sei noch offen.
Die Anteilsscheine von Tui übersprangen die Marke von 7 Euro und kletterten auf den höchsten Stand seit fünf Wochen. Damit nähern sie sich der exponentiellen 200-Tage-Linie, die als Gradmesser für den längerfristigen Trend angesehen wird. Für das laufende Jahr ist die Kursbilanz mit minus 20 Prozent aber immer noch klar negativ./edh/gl/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TUI Aktie
Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,07 % und einem Kurs von 8,592 auf Tradegate (29. Mai 2026, 11:29 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TUI Aktie um +9,33 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,03 %.
Die Marktkapitalisierung von TUI bezifferte sich zuletzt auf 3,64 Mrd..
TUI zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5200 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,4286EUR. Von den letzten 7 Analysten der TUI Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +39,70 %/+25,73 % bedeutet.
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