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    Redwood AI kündigt Übernahmeabsicht von Quantum.IQ an

    Redwood AI Corp. prüft den nächsten großen Schritt: Eine mögliche Übernahme von Quantum.IQ könnte das Geschäft mit Post‑Quantum‑Security grundlegend verändern.

    Redwood AI kündigt Übernahmeabsicht von Quantum.IQ an
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com
    • Redwood AI Corp. hat am 29.05.2026 eine unverbindliche Absichtserklärung (LOI) unterzeichnet, um eine mögliche Übernahme von Quantum.IQ zu prüfen.
    • Quantum.IQ (Vancouver) bietet KI‑gestützte Post‑Quantum‑Security‑Software (PQC) an – u. a. Erkennung kryptografischer Assets, Cryptographic Bill of Materials (CBOM), PQC‑Anpassung, Sanierungsplanung und kontinuierliches Monitoring für Behörden, Verteidigung, Finanzdienstleister und Betreiber kritischer Infrastrukturen.
    • Geplante Gegenleistung: bis zu 7.000.000 Redwood‑Stammaktien bei Abschluss plus bis zu 7.000.000 weitere Aktien bei Erreichen bestimmter Meilensteine – insgesamt bis zu 14.000.000 Stammaktien.
    • Treuhandfreigabe der Gegenleistungsaktien: 10% nach 4 Monaten, 15% nach 6 Monaten, 25% nach 12 Monaten, 25% nach 18 Monaten und 25% nach 24 Monaten.
    • Der Erwerb steht unter Bedingungen wie zufriedenstellender Due‑Diligence, Aushandlung und Unterzeichnung der endgültigen Dokumente, Erhalt erforderlicher Genehmigungen (u. a. Canadian Securities Exchange) und dem Ausbleiben wesentlicher nachteiliger Änderungen.
    • Die Veröffentlichung ist eine bezahlte Marketingmitteilung mit ausgewiesenen Interessenkonflikten; Redwood wird als Early‑Stage‑Unternehmen mit hohem Risiko beschrieben (mögliche Verwässerung, Totalverlust), die Mitteilung richtet sich an erfahrene, spekulative Anleger.

    Der Kurs von Redwood AI lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 3,7650EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +39,44 % im Plus.
    11 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 3,8300EUR das entspricht einem Plus von +1,73 % seit der Veröffentlichung.


    Redwood AI

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    ISIN:CA7579221093WKN:A422EZ
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