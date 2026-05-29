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    140 Milliarden Dollar Markt

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    Diese Drohnenaktien stehen jetzt ganz oben auf den Wall-Street-Kauflisten

    Die Trump-Regierung prüft offenbar Finanzierungsdeals für US-Drohnenfirmen. Wall-Street-Analysten sehen deshalb enormes Potenzial bei KI-Drohnen und autonomen Militärsystemen.

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    140 Milliarden Dollar Markt - Diese Drohnenaktien stehen jetzt ganz oben auf den Wall-Street-Kauflisten
    Foto: Unsplash

    Die Aussicht auf mögliche Milliardeninvestitionen der US-Regierung in die heimische Drohnenindustrie sorgt an der Wall Street für eine regelrechte Neubewertung des gesamten Sektors. Nachdem das Wall Street Journal über Gespräche zwischen Pentagon und mehreren Drohnenherstellern berichtet hatte, schossen zahlreiche Aktien aus dem Bereich Verteidigung, autonome Systeme und KI-gesteuerte Drohnentechnologie zweistellig nach oben.

    Besonders stark gefragt war Unusual Machines. Die Aktie legte zeitweise um mehr als 60 Prozent zu, nachdem bekannt geworden war, dass das Unternehmen zu den möglichen Gesprächspartnern des Pentagons gehört. Analysten sehen darin einen Wendepunkt für die gesamte Branche. Hintergrund ist der Versuch Washingtons, eine unabhängige amerikanische Drohnen-Lieferkette aufzubauen und die Dominanz chinesischer Anbieter zurückzudrängen.

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    Die Fantasie reicht inzwischen weit über einzelne Unternehmen hinaus. Oppenheimer verdoppelte seine Prognose für den weltweiten Drohnenmarkt bis 2027 von 70 auf 140 Milliarden US-Dollar. Fortschritte bei künstlicher Intelligenz würden eine völlig neue Wachstumsphase auslösen. Barclays bezeichnete Drohnen bereits im März als "physische Verkörperung von KI".

    An der Wall Street kristallisieren sich dabei zunehmend klare Favoriten heraus. Analysten von Canaccord Genuity sehen vor allem AeroVironment und Kratos Defense & Security Solutions als besonders gut positioniert im Markt für günstige Angriffs- und Militärdrohnen. Roth Capital hob zusätzlich die Chancen von Unusual Machines hervor. Der Konzern profitiere von regulatorischer Unterstützung und dem Aufbau einer heimischen Lieferkette.

    Auch andere bekannte Namen geraten zunehmend in den Fokus institutioneller Investoren. Barclays sieht zusätzliches Potenzial bei Motorola Solutions und Axon Enterprise. Zwar spiele das Drohnengeschäft dort bislang nur eine kleinere Rolle, langfristig könnte es laut Analysten jedoch deutlich höhere Bewertungen rechtfertigen.

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    Besonders spannend wird die Entwicklung bei kleineren Spezialwerten. Oppenheimer bezeichnete Ondas Holdings als möglichen "großen Gewinner", weil autonome Angriffs- und Abwehrdrohnen inzwischen zum dominierenden militärischen Werkzeug würden. Gemeinsam mit Palantir arbeitet Ondas bereits an KI-gestützten Plattformen für autonome Systeme.

    Zusätzliche Aufmerksamkeit erhält auch AEVEX Aerospace. Goldman Sachs und Baird lobten zuletzt die starke Marktposition des Unternehmens im schnell wachsenden Verteidigungs- und Drohnensektor. Analysten sprechen zunehmend von einem möglichen "Superzyklus" für unbemannte Systeme — angetrieben durch geopolitische Spannungen, künstliche Intelligenz und massive staatliche Investitionen.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
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