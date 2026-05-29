Inflation steigt im Mai auf 3,3 Prozent

ROM (dpa-AFX) - In Italien ist die Inflationsrate im Mai merklich gestiegen. Die nach europäischem Standard erhobenen Verbraucherpreise (HVPI) legten auf Jahressicht um 3,3 Prozent zu, wie das Statistikamt Istat am Freitag in Rom nach einer ersten Schätzung mitteilte. Im April hatte die Rate bei 2,8 Prozent gelegen. Volkswirte hatten hingegen im Schnitt diesen Anstieg erwartet. Die Inflationsrate erreicht so den höchsten Stand seit September 2023.

Angetrieben wurde die Inflation durch gestiegene Preise für Energie und unverarbeitete Lebensmittel. Hier spielten auch die Auswirkungen der Sperrung der Straße von Hormus und der Iran-Krieg eine Rolle.