DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Knorr-Bremse auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Knorr-Bremse mit einem Kursziel von 115 Euro auf "Buy" belassen. Der Finanzchef habe auf der "dbAccess European Champions Conference" starken Optimismus hinsichtlich der strategischen Ausrichtung, des Wachstums und der Margenentwicklung des Bremsenherstellers ausgestrahlt, schrieb Gael de-Bray in einem am Freitag vorliegenden Kommentar./rob/ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.05.2026 / 08:07 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Knorr-Bremse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,78 % und einem Kurs von 103,2EUR auf Tradegate (29. Mai 2026, 11:29 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Gael de-Bray

Analysiertes Unternehmen: Knorr-Bremse

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 115

Kursziel alt: 115

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

