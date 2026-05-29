Diese Aktie steigert ihre Dividende stetig und zahlt jetzt eine saftige Ausschüttung

Jungfraubahn Holding gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,23 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +23,96 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 18,62 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide. Wer vor fünf Jahren in Jungfraubahn Holding investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +121,20 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht. Jungfraubahn Holding verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +3,23 %. Mit +3,23 % Dividendenrendite bietet Jungfraubahn Holding ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +23,96 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells. Langfristige Anleger schätzen Jungfraubahn Holding für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,23 % , das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 18,62. Jungfraubahn Holding weißt eine Marktkapitalisierung von 1,64 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,23 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

Die Jungfraubahn Holding betreibt Bergbahnen und touristische Infrastruktur im Berner Oberland (u.a. Jungfraujoch „Top of Europe“). Kerngeschäft: Transport, Erlebnisangebote, Gastronomie, Immobilien. Starke Marke, hohe internationale Bekanntheit, quasi-Oligopol in der Region. Wichtige Konkurrenten: Pilatus-Bahnen, Titlis, Zermatt Bergbahnen. USP: Zugang zum Jungfraujoch, ikonische Hochalpenlage, starke Kooperationen mit Reiseveranstaltern.

Jungfraubahn Holding Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 29.05.2026

Die Jungfraubahn Holding Aktie notiert aktuell bei 280,25€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +1,72 % zugelegt, was einem Anstieg von +4,75 € entspricht. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

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Beispielrechnung für 12.000 € Euro Jahresdividende

Für eine jährliche Dividende von 12.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +3,23 %, eine Investition von etwa 371.518€ benötigt.

Jahr Dividende je Aktie Veränderung YoY Rendite (%) 2026 8,50 +13,33 % +3,23 % 2025 7,50 +15,38 % +3,81 % 2024 6,50 +80,56 % +3,25 % 2023 3,60 0,00 % +2,35 %

Warum Jungfraubahn Holding für passives Einkommen geeignet ist

Attraktive Dividendenrendite: +3,23 %

Stetiges Dividendenwachstum: +23,96 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum

Bewertung: KGV von 18,62

Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen

Jungfraubahn Holding Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -0,72 % 1 Monat -7,68 % 3 Monate -18,91 % 1 Jahr +30,89 %

Informationen zur Jungfraubahn Holding Aktie

Es gibt 6 Mio. Jungfraubahn Holding Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,64 Mrd. € wert.

Jungfraubahn Holding Aktie jetzt kaufen?

Ob die Jungfraubahn Holding Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Jungfraubahn Holding Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.