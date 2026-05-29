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    Amerikas Verbraucher stöhnen

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    Inflation drückt, Kassen klingeln: Diese Konsumwerte bleiben stark

    Die US-Verbraucher klagen über hohe Preise, geben aber weiter Geld aus. 6 Konsumaktien, die von Markenstärke, Rabatten und wohlhabenden Kunden profitieren könnten.

    Für Sie zusammengefasst
    Amerikas Verbraucher stöhnen - Inflation drückt, Kassen klingeln: Diese Konsumwerte bleiben stark
    Foto: Yuki Iwamura/FR171758 AP/dpa

    Die US-amerikanischen Verbraucher stehen trotz hoher Benzinpreise und hartnäckiger Inflation weiter auf der Ausgabenseite. Laut Barron’s zeigen Kreditkartenanbieter, Hotels und Einzelhändler, dass der Konsum nicht flächendeckend einbricht.

    Ein Grund ist der Vermögenseffekt durch Aktienmärkte nahe Rekordständen. Besonders wohlhabende Amerikaner tragen einen großen Teil der Konsumausgaben und spüren steigende Preise weniger stark. Zudem stützen höhere Steuerrückerstattungen und ein robuster Arbeitsmarkt die Nachfrage.

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    Barron’s sieht deshalb Chancen bei Unternehmen, die entweder günstige Preise bieten, wohlhabendere Kunden erreichen oder eine starke Marke haben. Dazu zählen Target, Walmart, Ralph Lauren, TJX, Lowe’s und Royal Caribbean.

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    Target zeigt nach schwierigen Jahren wieder Fortschritte und bietet eine Dividendenrendite von 3,5 Prozent. Walmart gewinnt einkommensstärkere Kunden und bleibt laut Jefferies ein "Laden für Alles". Ralph Lauren profitiert von weniger Rabatten und mehr Verkäufen zum vollen Preis.

    TJX punktet mit Schnäppchen für breite Kundengruppen. Lowe’s könnte von einer Erholung am Immobilienmarkt profitieren. Royal Caribbean bleibt für Familienreisen attraktiv und erzielt fast ein Drittel seines Umsatzes mit Ausgaben an Bord.

    Fazit

    Der US-Konsument ächzt unter Inflation und Energiekosten, hört aber nicht auf zu kaufen. Genau davon könnten ausgewählte Konsumaktien weiter profitieren.

    Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurNicolas Ebert
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