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Qualcomm Aktie weiter im Aufwärtstrend - +4,43 % - 29.05.2026
Am heutigen Handelstag konnte die Qualcomm Aktie bisher um +4,43 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Qualcomm Aktie.
Qualcomm ist ein führender Anbieter von Mobilfunk-Chips und -Lizenzen, fokussiert auf Mobilprozessoren, Modems (5G), RF-Frontends und IoT/Automotive-Lösungen. Starke Stellung im Smartphone-SoC- und Modemmarkt. Wichtige Konkurrenten: MediaTek, Apple, Samsung, Broadcom. USP: starke 5G-Patentbasis, integrierte Plattformen (Snapdragon), hohe Eintrittsbarrieren durch IP und Ökosystem.
Qualcomm Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 29.05.2026
Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von Qualcomm. Sie steigt um +4,43 % auf 218,50€. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,44 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Qualcomm Aktie. Nach einem Plus von +3,44 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 218,50€, mit einem Plus von +4,43 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?
Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der Qualcomm Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +75,67 %.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die Qualcomm Aktie damit um +13,24 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +64,18 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Qualcomm auf +43,44 %.
Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,10 % geändert.
Qualcomm Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+13,24 %
|1 Monat
|+64,18 %
|3 Monate
|+75,67 %
|1 Jahr
|+61,20 %
Informationen zur Qualcomm Aktie
Es gibt 1 Mrd. Qualcomm Aktien. Damit ist das Unternehmen 228,61 Mrd.EUR € wert.
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So schlagen sich die Wettbewerber von Qualcomm
Intel, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,71 %. Samsung Electronics notiert im Plus, mit +3,56 %. NXP Semiconductors notiert im Plus, mit +1,30 %.
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Ob die Qualcomm Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Qualcomm Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.