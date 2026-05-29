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    Umsatzspitzenreiter

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    Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 29.05.26

    Umsatzspitzenreiter - Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 29.05.26
    Foto: jetcityimage - stock.adobe.com

    In den folgenden Tabellen finden sie die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 29.05.26 (Stand 12:00 Uhr).
    Bei den zugrundelegenden Basiswerten ist Micron Technology Inc (+3,42 %) genz vorne. Gefolgt von Euronext Core Euro & Global Climate Change EW Decrement 5% Index (-0,12 %), CTS Eventim (+3,18 %), Rheinmetall AG (-0,31 %), XDAXDAX (+0,26 %).

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Knockouts

    Basiswert WKN Typ Hebel Umsatz
    XDAXDAX DN1NZS Long 22,23 233,80 Tsd.
    Oracle Corporation FC8NVQ Long 6,72 140,75 Tsd.

    Optionsscheine

    Basiswert WKN Typ Omega Umsatz
    Micron Technology Inc FE4YCZ Long 1,62 194,79 Tsd.
    Siemens Energy PK8ZR2 Long 1,73 43,32 Tsd.
    DAX Performance PL7WEC Long 8,39 39,44 Tsd.
    adidas AG SU716C Long 5,60 25,92 Tsd.
    Hewlett Packard Enterprise Company WA4XZM Long 4,17 10,53 Tsd.

    Zertifikate

    Basiswert Art WKN Umsatz
    Euronext Core Euro & Global Climate Change EW Decrement 5% Index
    Bonus Garantie
    		PZ9RMT 493,72 Tsd.
    CTS Eventim
    Classic
    		DQ5LKK 470,69 Tsd.
    Rheinmetall AG
    Classic
    		PM2FGR 200,83 Tsd.
    EURO STOXX 50 Price Index
    Sonstige
    		SH9VQE 110,19 Tsd.
    Rheinmetall AG
    Sonstige
    		DK1EC7 109,04 Tsd.
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    Markt Bote
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    Verfasst von Markt Bote
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    Umsatzspitzenreiter Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 29.05.26 In der heutigen Finanzübersicht präsentieren wir Ihnen die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 29.05.2026, basierend auf den Daten von 12:00 Uhr. Diese Informationen bieten Ihnen einen umfassenden Überblick über die aktuellen Markttrends und Handelsaktivitäten in diesen Anlageklassen.
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