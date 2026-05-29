Umsatzspitzenreiter
Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 29.05.26
Foto: jetcityimage - stock.adobe.com
In den folgenden Tabellen finden sie die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 29.05.26 (Stand 12:00 Uhr).
Bei den zugrundelegenden Basiswerten ist Micron Technology Inc (+3,42 %) genz vorne. Gefolgt von Euronext Core Euro & Global Climate Change EW Decrement 5% Index (-0,12 %), CTS Eventim (+3,18 %), Rheinmetall AG (-0,31 %), XDAXDAX (+0,26 %).
Anzeige
Präsentiert von
Knockouts
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Hebel
|Umsatz
|XDAXDAX
|DN1NZS
|Long
|22,23
|233,80 Tsd.
|Oracle Corporation
|FC8NVQ
|Long
|6,72
|140,75 Tsd.
Optionsscheine
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Omega
|Umsatz
|Micron Technology Inc
|FE4YCZ
|Long
|1,62
|194,79 Tsd.
|Siemens Energy
|PK8ZR2
|Long
|1,73
|43,32 Tsd.
|DAX Performance
|PL7WEC
|Long
|8,39
|39,44 Tsd.
|adidas AG
|SU716C
|Long
|5,60
|25,92 Tsd.
|Hewlett Packard Enterprise Company
|WA4XZM
|Long
|4,17
|10,53 Tsd.
Zertifikate
|Basiswert
|Art
|WKN
|Umsatz
|Euronext Core Euro & Global Climate Change EW Decrement 5% Index
|
Bonus Garantie
|PZ9RMT
|493,72 Tsd.
|CTS Eventim
|
Classic
|DQ5LKK
|470,69 Tsd.
|Rheinmetall AG
|
Classic
|PM2FGR
|200,83 Tsd.
|EURO STOXX 50 Price Index
|
Sonstige
|SH9VQE
|110,19 Tsd.
|Rheinmetall AG
|
Sonstige
|DK1EC7
|109,04 Tsd.
Ihre Lieblingsaktie geschenktwallstreetONLINE und SMARTBROKER+ starten gemeinsam eine exklusive Bonus-Aktion. Eröffnen Sie bis 30.06.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten alsWillkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte