BARCLAYS stuft Inditex auf 'Equal Weight'
Foto: Siarhei - 356130783
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Inditex von 55 auf 56 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die Aktien der Spanier preisten ein anhaltend gutes Geschäft bereits ein, schrieb Matthew Clements am Freitag in seinem Ausblick auf die Ergebnisse des ersten Quartals am 3. Juni. Er rechnet mit einem Wachstum von 8 Prozent - die Markterwartung liege bei 9 Prozent./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.05.2026 / 06:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.05.2026 / 06:28 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.05.2026 / 06:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.05.2026 / 06:28 / GMT
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Die Inditex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,04 % und einem Kurs von 53,68EUR auf Tradegate (29. Mai 2026, 12:03 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Matthew Clements
Analysiertes Unternehmen: Inditex
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 56
Kursziel alt: 55
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Matthew Clements
Analysiertes Unternehmen: Inditex
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 56
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