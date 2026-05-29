BARCLAYS stuft Inditex auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Inditex von 55 auf 56 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die Aktien der Spanier preisten ein anhaltend gutes Geschäft bereits ein, schrieb Matthew Clements am Freitag in seinem Ausblick auf die Ergebnisse des ersten Quartals am 3. Juni. Er rechnet mit einem Wachstum von 8 Prozent - die Markterwartung liege bei 9 Prozent./rob/ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 29.05.2026 / 06:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.05.2026 / 06:28 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Inditex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,04 % und einem Kurs von 53,68EUR auf Tradegate (29. Mai 2026, 12:03 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Matthew Clements

Analysiertes Unternehmen: Inditex

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 56

Kursziel alt: 55

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 56,00 € , was eine Steigerung von +4,17% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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