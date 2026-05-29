DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Brenntag auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Brenntag mit einem Kursziel von 67 Euro auf "Buy" belassen. Die Preise hätten im März angezogen und seien bei stabilen Volumina immer noch recht hoch, schrieb Tristan Lamotte in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zu Signalen des Finanzchefs im Rahmen der "dbAccess European Champions Conference"./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.05.2026 / 08:07 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.05.2026 / 08:07 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Brenntag Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,26 % und einem Kurs von 56,36EUR auf Tradegate (29. Mai 2026, 11:57 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Tristan Lamotte
Analysiertes Unternehmen: Brenntag
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 67
Kursziel alt: 67
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Tristan Lamotte
Analysiertes Unternehmen: Brenntag
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 67
Kursziel alt: 67
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