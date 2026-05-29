DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Brenntag auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Brenntag mit einem Kursziel von 67 Euro auf "Buy" belassen. Die Preise hätten im März angezogen und seien bei stabilen Volumina immer noch recht hoch, schrieb Tristan Lamotte in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zu Signalen des Finanzchefs im Rahmen der "dbAccess European Champions Conference"./rob/ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.05.2026 / 08:07 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Brenntag Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,26 % und einem Kurs von 56,36EUR auf Tradegate (29. Mai 2026, 11:57 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Tristan Lamotte

Analysiertes Unternehmen: Brenntag

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 67

Kursziel alt: 67

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 67,00 € , was eine Steigerung von +18,54% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer