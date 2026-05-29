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    Start für Sozialplanverhandlungen bei Zalando in Erfurt

    Für Sie zusammengefasst
    • Management und Betriebsrat beginnen Verhandlungen
    • Verhandlungen außerhalb der Einigungsstelle bis 20 Juni
    • Schließung im September bedroht rund 2000 Arbeitsplätze
    Start für Sozialplanverhandlungen bei Zalando in Erfurt
    Foto: Bodo Marks - dpa

    ERFURT (dpa-AFX) - Nach wochenlanger Funstille haben Management und Betriebsrat des von einer Schließung bedrohten Zalando -Logistikzentrums in Erfurt erstmals Gespräche aufgenommen. Den Start von Verhandlungen, bei denen es um Interessenausgleich, einen Sozialplan sowie um einen Fragenkatalog der Arbeitnehmervertretung geht, bestätigte der Betriebsrat. Ein Unternehmenssprecher hatte ebenfalls den 29. Mai als ersten Gesprächstermin genannt. Die lange verhärteten Fronten waren vor einer Woche durch einen Vergleich aufgebrochen worden. Bei Zalando geht es aktuell um rund 2.000 Arbeitsplätze.

    Der Vergleich beendete ein laufendes gerichtliches Verfahren, in dem es um die Einsetzung einer Einigungsstelle ging. Eigentlich sollte über die Einigungsstelle am 3. Juni vor dem Landesarbeitsgericht in Erfurt verhandelt werden.

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    Verhandlungen ohne Einigungsstelle

    Nach Angaben von Betriebsrat und Unternehmenssprecher sieht der Vergleich vor, dass zunächst außerhalb einer Einigungsstelle verhandelt wird. Das hatte der Betriebsrat verlangt. Sollte bis zum 20. Juni keine Einigung erfolgen, werde am 23. Juni die Einigungsstelle eingesetzt. In den nächsten Wochen seien bis zu drei Verhandlungstermine pro Woche geplant, hieß es.

    Der Dax -Konzern will das Logistikzentrum, mit dem er als Online-Modehändler groß geworden ist, im September schließen. Der Konflikt schwelt seit Jahresbeginn. Von den damals noch rund 2.700 Arbeitnehmern seien derzeit noch rund 2.000 im Unternehmen, so der Betriebsrat. Bei mehreren hundert Arbeitnehmern seien in der Zwischenzeit befristete Verträge ausgelaufen./rot/DP/stw

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    ISIN:DE000ZAL1111WKN:ZAL111
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Zalando Aktie

    Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,09 % und einem Kurs von 25.123 auf Ariva Indikation (29. Mai 2026, 12:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Zalando Aktie um +14,29 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,39 %.

    Die Marktkapitalisierung von Zalando bezifferte sich zuletzt auf 6,17 Mrd..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 35,38EUR. Von den letzten 8 Analysten der Zalando Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 53,00EUR was eine Bandbreite von +19,76 %/+126,69 % bedeutet.




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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung und Bewertung der Zalando-Aktie: Leerverkaufsdaten (teilweise Reduktionen, bei Marshall Aufstockung) und mögliche Short-Coverings als Kurstreiber; fundamentale Argumente für Unterbewertung (FCF-Multiples, B2B-Servicemodelle, Management/Capital Returns); Übernahme-/Aufspaltungs-Spekulationen; technische Marken und Kursziele bei ca. 21,35–23,59 € (22,25 € als Ziel).
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Zalando eingestellt.

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    dpa-AFX
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    Verfasst von dpa-AFX
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