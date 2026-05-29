Start für Sozialplanverhandlungen bei Zalando in Erfurt
- Management und Betriebsrat beginnen Verhandlungen
- Verhandlungen außerhalb der Einigungsstelle bis 20 Juni
- Schließung im September bedroht rund 2000 Arbeitsplätze
ERFURT (dpa-AFX) - Nach wochenlanger Funstille haben Management und Betriebsrat des von einer Schließung bedrohten Zalando -Logistikzentrums in Erfurt erstmals Gespräche aufgenommen. Den Start von Verhandlungen, bei denen es um Interessenausgleich, einen Sozialplan sowie um einen Fragenkatalog der Arbeitnehmervertretung geht, bestätigte der Betriebsrat. Ein Unternehmenssprecher hatte ebenfalls den 29. Mai als ersten Gesprächstermin genannt. Die lange verhärteten Fronten waren vor einer Woche durch einen Vergleich aufgebrochen worden. Bei Zalando geht es aktuell um rund 2.000 Arbeitsplätze.
Der Vergleich beendete ein laufendes gerichtliches Verfahren, in dem es um die Einsetzung einer Einigungsstelle ging. Eigentlich sollte über die Einigungsstelle am 3. Juni vor dem Landesarbeitsgericht in Erfurt verhandelt werden.
Verhandlungen ohne Einigungsstelle
Nach Angaben von Betriebsrat und Unternehmenssprecher sieht der Vergleich vor, dass zunächst außerhalb einer Einigungsstelle verhandelt wird. Das hatte der Betriebsrat verlangt. Sollte bis zum 20. Juni keine Einigung erfolgen, werde am 23. Juni die Einigungsstelle eingesetzt. In den nächsten Wochen seien bis zu drei Verhandlungstermine pro Woche geplant, hieß es.
Der Dax -Konzern will das Logistikzentrum, mit dem er als Online-Modehändler groß geworden ist, im September schließen. Der Konflikt schwelt seit Jahresbeginn. Von den damals noch rund 2.700 Arbeitnehmern seien derzeit noch rund 2.000 im Unternehmen, so der Betriebsrat. Bei mehreren hundert Arbeitnehmern seien in der Zwischenzeit befristete Verträge ausgelaufen./rot/DP/stw
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Zalando Aktie
Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,09 % und einem Kurs von 25.123 auf Ariva Indikation (29. Mai 2026, 12:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Zalando Aktie um +14,29 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,39 %.
Die Marktkapitalisierung von Zalando bezifferte sich zuletzt auf 6,17 Mrd..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 35,38EUR. Von den letzten 8 Analysten der Zalando Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 53,00EUR was eine Bandbreite von +19,76 %/+126,69 % bedeutet.
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Zalando sollte die 30€ überspringen. Die Umsätze werden jetzt vor, aber vor allem während der WM stark steigen.
Aktie dürfte nun weiter zulegen. Eine echte Cashcow. Integration von About you ging schneller als gedacht. Kostenstrukturen werden gestraft. Werk in Erfurt wird geschlossen. Dann nur noch moderne Logistikzentren. 350 Millionen ARP zu niedrigen Kursen durchgezogen. Die Transformation zum B2B Servicedienstleister beschleunigt sich. In ein paar Jahren 60% B2B und 40% Ecommerce vom Gewinn. B2B hat viel höhere Margen. Dann werden der Aktie auch höhere Multiples zugebilligt. Bin gestern mit der vollen Position eingestiegen. Der Köter ist dabei, jetzt geht es aufwärts.
Übrigens, um Leerverkäufer im Zaum zu halten, empfiehlt es sich seine eigenen Aktien zu einem Utopiepreis in den Markt zu stellen. Dadurch kann die Bank die Aktien nicht mehr zum Leerverkauf verleihen. Eine zalando zu 500€ in den Markt zu geben wäre doch mal was. Klappt das wirklich ?