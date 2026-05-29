Mayfair Gold baut sein Projektteam weiter aus und stellt Projektleiter ein

Herr Kassam ist ein professioneller Ingenieur mit fast 20 Jahren Erfahrung im Projektmanagement und war zuletzt als Senior-Projektmanager bei der Canada Nickel Company tätig. Seine Erfahrung ist anerkannt für die Umsetzung technisch komplexer, wirkungsvoller Projekte von der Machbarkeitsstudie bis zur Inbetriebnahme unter Verwendung einer Reihe von Projektabwicklungsmodellen. Er ist versiert darin, funktionsübergreifende Teams zu leiten, unterschiedliche Interessengruppen aufeinander abzustimmen und in jeder Phase der Projektdurchführung operative Exzellenz voranzutreiben, und bringt praktische Führungsqualitäten mit, um Projektziele zu erreichen. Herr Kassam hat einen Bachelor-Abschluss in Bauingenieurwesen von der Concordia University und einen Master-Abschluss in Bauingenieurwesen von der University of Washington.

Drew Anwyll, P.Eng. und CEO von Mayfair Gold, sagte: „Wir freuen uns sehr, Ayaz bei Mayfair Gold willkommen zu heißen, während wir das Team weiter aufbauen, das das Fenn-Gib-Goldprojekt in Richtung Entwicklung vorantreiben wird. Ayaz bringt fast zwei Jahrzehnte Erfahrung im Projektmanagement und im Ingenieurwesen mit und kann auf eine starke Erfolgsbilanz bei der Leitung komplexer Bergbau- und Infrastrukturinitiativen in allen wichtigen Phasen der Umsetzung zurückblicken. Sein technisches Fachwissen, seine disziplinierte Herangehensweise an die Projektabwicklung und seine Erfahrung bei der Arbeit an großen kanadischen Rohstoffprojekten werden unser Projektteam stärken, während wir auf eine Baubeschlussfassung und eine endgültige Investitionsentscheidung bereits im Jahr 2028 zusteuern.“

Ayaz Kassam, P.Eng., designierter Projektleiter, erklärte: „Ich freue mich, in einer wichtigen Phase der Weiterentwicklung des Fenn-Gib-Projekts zu Mayfair Gold zu stoßen. Während das Unternehmen die Ingenieursarbeiten, Genehmigungsverfahren und die allgemeine Projektvorbereitung vorantreibt, werden eine disziplinierte Umsetzung und qualitativ hochwertige Arbeit entscheidend sein, um eine solide Grundlage für die bevorstehende Erschließungsphase zu schaffen. Ich freue mich darauf, in dieser entscheidenden Phase vor Baubeginn mit dem hervorragenden Eigentümerteam von Mayfair sowie den das Projekt unterstützenden Ingenieur- und Beratungsgruppen zusammenzuarbeiten.“