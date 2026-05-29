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    Circus: Vorläufige Ergebnisse für 2025 sorgen für Aufsehen

    Circus SE zündet 2025 die nächste Stufe: Nach Jahren intensiver KI‑Robotik‑Entwicklung startet das Unternehmen in die industrielle Serienfertigung und den globalen Markteintritt.

    Circus: Vorläufige Ergebnisse für 2025 sorgen für Aufsehen
    Foto: adobe.stock.com
    • Circus SE veröffentlicht vorläufige Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025.
    • 2025 markierte den operativen Markteintritt nach vier Jahren F&E: Abschluss der F&E‑Phase des ersten KI‑Robotik‑Produkts, Start der industriellen Serienfertigung und Markteinführung der patentierten Technologie.
    • Systemauslieferungen an Kunden erfolgen seit Q4 2025, daher spiegeln die Umsätze des Berichtsjahres nur einen kurzen Anlaufzeitraum von wenigen Wochen wider.
    • Umsatz stieg auf rund EUR 1,5 Mio. (Vorjahr: EUR 0,25 Mio.); bereinigtes EBITDA etwa EUR -15,3 Mio. (Vorjahr: EUR -11,9 Mio.), unbereinigtes EBITDA EUR -18,5 Mio.; Bereinigungen betreffen Einmaleffekte aus Akquisitionen/Transaktionen und Kosten für Kapitalerhöhungen (gesamt EUR 3,2 Mio.).
    • Investitionsschwerpunkt: Ausbau proprietärer Kerntechnologien (KI, Robotik, Steuerungs‑Software), Aufbau industrieller Serienfertigung, internationaler Lieferketten und operativer Strukturen zur globalen Skalierung.
    • Übernahme des Agentic‑AI‑Unternehmens Fully AI und Eintritt in den Verteidigungssektor erweitern das Technologie‑Portfolio; Circus generiert bereits im laufenden Geschäftsjahr Umsätze im Verteidigungssektor; die genannten Zahlen sind vorläufig, der testierte Geschäftsbericht 2025 erscheint spätestens am 30. Juni 2026.

    Der Kurs von Circus lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 7,7600EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,44 % im Plus.
    13 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 7,7200EUR das entspricht einem Minus von -0,52 % seit der Veröffentlichung.


    Circus

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