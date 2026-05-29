Circus: Vorläufige Ergebnisse für 2025 sorgen für Aufsehen
Circus SE zündet 2025 die nächste Stufe: Nach Jahren intensiver KI‑Robotik‑Entwicklung startet das Unternehmen in die industrielle Serienfertigung und den globalen Markteintritt.
Foto: adobe.stock.com
- Circus SE veröffentlicht vorläufige Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025.
- 2025 markierte den operativen Markteintritt nach vier Jahren F&E: Abschluss der F&E‑Phase des ersten KI‑Robotik‑Produkts, Start der industriellen Serienfertigung und Markteinführung der patentierten Technologie.
- Systemauslieferungen an Kunden erfolgen seit Q4 2025, daher spiegeln die Umsätze des Berichtsjahres nur einen kurzen Anlaufzeitraum von wenigen Wochen wider.
- Umsatz stieg auf rund EUR 1,5 Mio. (Vorjahr: EUR 0,25 Mio.); bereinigtes EBITDA etwa EUR -15,3 Mio. (Vorjahr: EUR -11,9 Mio.), unbereinigtes EBITDA EUR -18,5 Mio.; Bereinigungen betreffen Einmaleffekte aus Akquisitionen/Transaktionen und Kosten für Kapitalerhöhungen (gesamt EUR 3,2 Mio.).
- Investitionsschwerpunkt: Ausbau proprietärer Kerntechnologien (KI, Robotik, Steuerungs‑Software), Aufbau industrieller Serienfertigung, internationaler Lieferketten und operativer Strukturen zur globalen Skalierung.
- Übernahme des Agentic‑AI‑Unternehmens Fully AI und Eintritt in den Verteidigungssektor erweitern das Technologie‑Portfolio; Circus generiert bereits im laufenden Geschäftsjahr Umsätze im Verteidigungssektor; die genannten Zahlen sind vorläufig, der testierte Geschäftsbericht 2025 erscheint spätestens am 30. Juni 2026.
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13 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 7,7200EUR das entspricht einem Minus von -0,52 % seit der Veröffentlichung.
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