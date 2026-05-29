Attraktive Rendite und solides Wachstum – lohnt sich diese Aktie?

Murphy Oil gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,80 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +11,16 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 11,02 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide. Wer vor fünf Jahren in Murphy Oil investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +76,84 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht. Murphy Oil verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +3,80 %. Mit +3,80 % Dividendenrendite bietet Murphy Oil ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +11,16 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells. Langfristige Anleger schätzen Murphy Oil für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,80 % , das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 11,02. Murphy Oil weißt eine Marktkapitalisierung von 4,46 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,80 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

Murphy Oil ist ein unabhängiger US-E&P-Konzern mit Fokus auf Offshore-Golf von Mexiko und Onshore-Nordamerika. Kernprodukte: Rohöl, Erdgas, NGL. Mittelgroßer Player mit zyklischer Ertragslage. Wichtige Wettbewerber: Apache, Marathon Oil, Hess, Devon. Stärken: fokussiertes Portfolio, Offshore-Expertise, Kapitaldisziplin; begrenzte Diversifikation vs. Supermajors.

Murphy Oil Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 29.05.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Murphy Oil Aktie. Mit einer Performance von +1,34 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

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Beispielrechnung für 3.000 € Euro Jahresdividende

Für eine jährliche Dividende von 3.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +3,80 %, eine Investition von etwa 78.948€ benötigt.

Jahr Dividende je Aktie Veränderung YoY Rendite (%) 2026 1,400000 +7,69 % +3,80 % 2025 1,300000 +8,33 % +5,07 % 2024 1,200000 +9,09 % +3,17 % 2023 1,100000 +33,33 % +2,76 % 2022 0,825000 0,00 % +2,27 %

Warum Murphy Oil für passives Einkommen geeignet ist

Attraktive Dividendenrendite: +3,80 %

Stetiges Dividendenwachstum: +11,16 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum

Bewertung: KGV von 11,02

Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen

Murphy Oil Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -9,30 % 1 Monat -9,27 % 3 Monate +6,07 % 1 Jahr +66,37 %

Informationen zur Murphy Oil Aktie

Es gibt 143 Mio. Murphy Oil Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,46 Mrd. € wert.

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Ob die Murphy Oil Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Murphy Oil Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.