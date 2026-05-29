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    Cashflow für Anleger

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    Attraktive Rendite und solides Wachstum – lohnt sich diese Aktie?

    Mit einer Dividendenrendite von +3,80 % und stabilen Erträgen zeigt diese Aktie, wie sich regelmäßige Ausschüttungen und Kursdisziplin verbinden lassen.

    Cashflow für Anleger - Attraktive Rendite und solides Wachstum – lohnt sich diese Aktie?

    Murphy Oil ist ein unabhängiger US-E&P-Konzern mit Fokus auf Offshore-Golf von Mexiko und Onshore-Nordamerika. Kernprodukte: Rohöl, Erdgas, NGL. Mittelgroßer Player mit zyklischer Ertragslage. Wichtige Wettbewerber: Apache, Marathon Oil, Hess, Devon. Stärken: fokussiertes Portfolio, Offshore-Expertise, Kapitaldisziplin; begrenzte Diversifikation vs. Supermajors.

    Dividenden & passives Einkommen: Mit Murphy Oil nachhaltige Einkommensströme aufbauen

    Murphy Oil gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,80 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +11,16 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 11,02 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.
    Wer vor fünf Jahren in Murphy Oil investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +76,84 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
    Murphy Oil verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +3,80 %.
    Mit +3,80 % Dividendenrendite bietet Murphy Oil ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +11,16 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
    Langfristige Anleger schätzen Murphy Oil für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,80 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 11,02.
    Murphy Oil weißt eine Marktkapitalisierung von 4,46 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,80 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

    Murphy Oil Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 29.05.2026

    Einen ganz starken Börsentag erlebt die Murphy Oil Aktie. Mit einer Performance von +1,34 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

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    Beispielrechnung für 3.000 Euro Jahresdividende

    Für eine jährliche Dividende von 3.000 wird, bei einer Dividendenrendite von +3,80 %, eine Investition von etwa 78.948 benötigt.

    Jahr Dividende je Aktie Veränderung YoY Rendite (%)
    2026 1,400000 +7,69 % +3,80 %
    2025 1,300000 +8,33 % +5,07 %
    2024 1,200000 +9,09 % +3,17 %
    2023 1,100000 +33,33 % +2,76 %
    2022 0,825000 0,00 % +2,27 %

    Warum Murphy Oil für passives Einkommen geeignet ist

    • Attraktive Dividendenrendite: +3,80 %
    • Stetiges Dividendenwachstum: +11,16 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
    • Bewertung: KGV von 11,02
    • Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen

    Murphy Oil

    +1,34 %
    -9,30 %
    -9,27 %
    +6,07 %
    +66,37 %
    -7,25 %
    +76,84 %
    +14,99 %
    -40,23 %
    ISIN:US6267171022WKN:856127
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    Murphy Oil Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -9,30 %
    1 Monat -9,27 %
    3 Monate +6,07 %
    1 Jahr +66,37 %

    Informationen zur Murphy Oil Aktie

    Es gibt 143 Mio. Murphy Oil Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,46 Mrd. € wert.

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    Ob die Murphy Oil Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Murphy Oil Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.





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    Markt Bote
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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    Verfasst von Markt Bote
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