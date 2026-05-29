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    KfW IPEX-Bank / KfW IPEX-Bank: Finanzierung für europäische ...

    Für Sie zusammengefasst
    • KfW IPEX-Bank trägt zur 1,2 Mrd Euro Finanzierung
    • Fazilität umfasst 738 Mio zugesagt und 500 Mio Option
    • Expansion in Europa durch Greenfield und Brownfield
    OTS - KfW IPEX-Bank / KfW IPEX-Bank: Finanzierung für europäische ...
    Foto: Siarhei - 356130783

    KfW IPEX-Bank: Finanzierung für europäische Rechenzentrumsplattform Frankfurt am Main (ots) - Die KfW IPEX-Bank leistet einen wesentlichen Beitrag zu der 1,2 Milliarden Euro-Finanzierung für AtlasEdge, einem führenden europäischen Anbieter und Betreiber von Rechenzentren. Die auf sieben Jahre angelegte Fazilität umfasst eine zugesagte Fremdfinanzierung in Höhe von 738 Millionen Euro sowie eine weitere nicht zugesagte Akkordeon-Option über 500 Millionen Euro und stellt damit die bislang größte Finanzierung für AtlasEdge dar.

    "Wir freuen uns, mit unserer Finanzierung zu dieser enormen Investition in die digitale Infrastruktur unseres Kunden AtlasEdge beizutragen", sagt Aida Welker, Mitglied der Geschäftsführung der KfW IPEX-Bank. "Die Stärkung der digitalen Souveränität in Europa ist für uns ein großes Anliegen."

    Die Mittel werden die Expansion des Unternehmens in ganz Europa beschleunigen, einschließlich wichtiger Projekte in Deutschland und Belgien. Die Expansion wird sowohl durch Greenfield-Projekte als auch durch den Ausbau von Brownfield-Standorten vorangetrieben, insbesondere in Deutschland, wo sich die Rechenzentren in Berlin, Hamburg, Düsseldorf, Leverkusen und Stuttgart befinden. Alle Standorte werden den neuesten Effizienzstandards entsprechen.

    AtlasEdge ist ein Joint Venture zwischen Liberty Global und DigitalBridge.

    Pressekontakt:

    Antje Schlagenhaufer
    E-Mail: mailto:antje.schlagenhaufer@kfw.de
    Tel.: +49 69 7431-4009
    http://www.kfw-ipex-bank.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/69662/6284524 OTS: KfW IPEX-Bank





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