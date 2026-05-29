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    Ärger wegen Kinder-Rucksäcken

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    Amazon unter Druck: Winziger Rucksack, riesiges Rechtsrisiko

    Amazon droht in Australien Ärger: 41 Kinder-Rucksäcke mit Knopfzellen könnten für den Online-Riesen zum teuren Präzedenzfall werden.

    Für Sie zusammengefasst
    Ärger wegen Kinder-Rucksäcken - Amazon unter Druck: Winziger Rucksack, riesiges Rechtsrisiko
    Foto: Dall-E

    Amazon sieht sich in Australien mit rechtlichen Schritten konfrontiert, nachdem Aufsichtsbehörden dem Unternehmen vorgeworfen hatten, Kinderrucksäcke mit Knopfzellenbatterien ohne die vorgeschriebenen Sicherheitshinweise verkauft zu haben. Die australische Wettbewerbs- und Verbraucherschutzkommission gab am Freitag bekannt, dass im Jahr 2022 41 "Einhorn-Kleinkindrucksäcke" über den australischen Marktplatz von Amazon verkauft wurden. Die Produkte hätten angeblich die vorgeschriebenen Warnhinweise nicht getragen, obwohl sie abnehmbare, mit Knopfzellen betriebene Leuchtspielzeuge enthielten. 

    Die Australische Wettbewerbsbehörde ACCC erklärte, dass Knopfzellenbatterien beim Verschlucken durch Kinder schwere innere Verletzungen oder sogar den Tod verursachen können. Amazon teilte ABC News mit, die betreffenden Angebote entfernt und die Kunden benachrichtigt zu haben. Laut ABC News streben die Aufsichtsbehörden Strafen von bis zu 50 Millionen australischen Dollar pro Verstoß gegen australisches Verbraucherrecht an. 

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    Nach Angaben der Behörde ist es der erste Federal-Court-Fall der ACCC gegen einen Online-Marktplatz wegen mutmaßlicher Verstöße gegen verpflichtende Produktsicherheitsstandards. Es geht um sogenannte Unicorn Toddler Backpacks, also Kinder-Rucksäcke mit einem abnehmbaren leuchtenden Einhorn-Plüschtier. Dieses Spielzeug enthielt Knopfzellen. Nach Darstellung der ACCC fehlten vorgeschriebene Warnhinweise auf dem Produkt oder der äußeren Plastikverpackung. Die Rucksäcke sollen zwischen dem 22. Juni und dem 1. November 2022 in australischen Amazon-Fulfilment-Centern gelagert worden sein. In dieser Zeit seien 41 Stück über amazon.com.au verkauft worden, weitere 267 Stück hätten sich zum 1. November 2022 noch in den Lagern befunden.

    Der Rucksack wurde nicht von Amazon selbst gelistet, sondern von einem Drittanbieter namens Brokbridge. Der Verkäufer registrierte sich am 15. Januar 2021, stellte das Produkt am 29. Oktober 2021 auf Amazon Australien ein und nutzte Fulfilment by Amazon. Genau daraus baut die ACCC ihren Fall: Amazon habe die Waren physisch gelagert, verpackt, verschickt sowie Kundenservice und Retouren abgewickelt – und damit Besitz beziehungsweise Kontrolle über die Produkte gehabt.

    Die ACCC kontaktierte Amazon demnach am 11. Juli 2022 wegen möglicher Sicherheitsrisiken. Amazon entfernte das Angebot am 12. Juli. Trotzdem soll Amazon laut Klageschrift am 22. Juli 2022 noch einen Rucksack an einen Verbraucher verschickt haben. Am 20. Oktober 2022 sei das Listing zudem für einige Stunden wieder aktiv gewesen, bevor Amazon eine interne Bestandsprüfung veranlasste und am 1. November 2022 selbst feststellte, dass die Rucksäcke nicht dem Informationsstandard entsprachen.

    Reuters zitiert einen Amazon-Sprecher mit der Aussage, das Unternehmen prüfe die Klage und verfüge über Richtlinien und Kontrollen, um sicherzustellen, dass gelistete Produkte Sicherheits- und Compliance-Anforderungen erfüllen. ABC berichtet zudem, Amazon habe die betreffenden Angebote entfernt und Käufer kontaktiert, um Sicherheitshinweise weiterzugeben.

    ABC zitiert ACCC-Vizechefin Catriona Lowe mit der Aussage, die Höchststrafe für Verstöße gegen die relevanten Vorschriften liege für Unternehmen bei 50 Millionen australischen Dollar. Allgemein entscheidet aber das Gericht über die konkrete Strafe. Die aktuelle ACCC-Übersicht weist darauf hin, dass neue höhere Höchststrafen von 100 Millionen australischen Dollar für bestimmte Verstöße erst für Verhalten ab dem 28. März 2026 gelten; früheres Verhalten wird nach den damals geltenden Höchstgrenzen beurteilt.

    Die Aktie von Amazon ist am Freitag (13:25 Uhr, MESZ) auf Tradegate 0,57 Prozent im Minus. Ein Anteilsschein kostet 233,90 Euro.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion  

    Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,57 % und einem Kurs von 233,9EUR auf Tradegate (29. Mai 2026, 13:44 Uhr) gehandelt.

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    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
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