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    USD/TRY

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    USD/TRY tritt auf der Stelle – 45,88660 TRY

    USD/TRY seitwärts – Kurs unverändert bei 45,88660 TRY.

    USD/TRY - USD/TRY tritt auf der Stelle – 45,88660 TRY
    Foto:
    USD/TRY konsolidiert nahezu unverändert bei 45,88660TRY befindet sich in einer abwartenden Phase.

    USD/TRY Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,43 %
    1 Monat +1,60 %
    3 Monate +4,39 %
    1 Jahr +17,01 %

    Angenommen, Sie hätten vor 10 Jahren 10.000TRY in USD/TRY gesteckt. Damals lag der Kurs bei 2,952876TRY. Heute steht er bei 45,88660TRY. Das Investment wäre auf 155.396TRY gewachsen – eine Steigerung von +1.453,96 %.

    Informationen zur Türkischen Lira

    Die Türkische Lira, seit 1923 offizielle Währung der Republik Türkei, steht regelmäßig unter Druck. Der EUR-TRY-Kurs reagiert stark auf politische Entwicklungen, Inflation und Maßnahmen der Notenbank. Schwankungen wirken sich direkt auf Importe, Exporte und Investitionsentscheidungen aus und machen den Lirakurs zu einem sensiblen Indikator für die türkische Wirtschaft.

    Ob ein Investment in USD/TRY sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung des {währungspaar}-Kurses berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Konjunkturdaten können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch ein Investment über Devisen-ETFs oder -ETNs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

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    +1.453,96 %
    +3.299,01 %





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