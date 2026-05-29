Bayer Aktie mit kräftigem Rücksetzer - -4,32 % aktuell - 29.05.2026

Mit einer Performance von -4,32 % musste die Bayer Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Der Kursrückgang der Bayer Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,59 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -4,32 % im Minus. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Bayer ist ein Life-Science-Konzern mit Fokus auf Gesundheit und Agrar. Hauptbereiche: Pharmaceuticals (verschreibungspflichtige Medikamente), Consumer Health (OTC-Produkte) und Crop Science (Pflanzenschutz, Saatgut). Starke Marktstellung v.a. in Pharma und Agrarchemie. Wichtige Konkurrenten: BASF, Syngenta, Novartis, Pfizer. USP: breite Life-Science-Aufstellung, starke F&E, globale Marken – belastet durch Rechtsrisiken (v.a. Monsanto/Glyphosat).

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Bayer Aktionäre einen Verlust von -8,83 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Bayer Aktie damit um -8,01 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,51 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +2,32 % gewonnen.

Während Bayer deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der E-Stoxx 50 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,69 %.

Bayer Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -8,01 % 1 Monat +3,51 % 3 Monate -8,83 % 1 Jahr +53,61 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Bayer Aktie

Stand: 29.05.2026, 13:00 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion aktuell um Kursentwicklung, Bewertung und Grundlagen von Bayer: Der Kurs bewegt sich schwächer, testet Unterstützungen rund 35–40 Euro. Analysten heben Zielmarken an (Jefferies ca. 40; Morgan Stanley ca. 53), doch Rechtsstreitigkeiten rund um Glyphosat und mögliche Supreme-Court-Entscheidungen liefern Unsicherheit. Ein potenzieller Vergleich könnte die Kurse künftig nach oben treiben, Verzögerungen belasten das Potenzial.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Bayer eingestellt.

Informationen zur Bayer Aktie

Es gibt 982 Mio. Bayer Aktien. Damit ist das Unternehmen 35,73 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

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Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Bayer von 25 auf 40 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der neu verantwortliche Pharma-Analyst Michael Leuchten sieht auf Basis der "Summe-aller-Teile" aktuell theoretisch einen …

So schlagen sich die Wettbewerber von Bayer

BASF, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,38 %. Novartis notiert im Plus, mit +0,72 %. Pfizer notiert im Plus, mit +0,29 %. Sanofi legt um +0,24 % zu Roche Holding notiert im Plus, mit +0,54 %.

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Ob die Bayer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Bayer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.