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    Besonders beachtet!

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    Bayer Aktie mit kräftigem Rücksetzer - -4,32 % aktuell - 29.05.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Bayer Aktie bisher Verluste von -4,32 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Bayer Aktie.

    Besonders beachtet! - Bayer Aktie mit kräftigem Rücksetzer - -4,32 % aktuell - 29.05.2026
    Foto: Jörg Carstensen - dpa

    Bayer ist ein Life-Science-Konzern mit Fokus auf Gesundheit und Agrar. Hauptbereiche: Pharmaceuticals (verschreibungspflichtige Medikamente), Consumer Health (OTC-Produkte) und Crop Science (Pflanzenschutz, Saatgut). Starke Marktstellung v.a. in Pharma und Agrarchemie. Wichtige Konkurrenten: BASF, Syngenta, Novartis, Pfizer. USP: breite Life-Science-Aufstellung, starke F&E, globale Marken – belastet durch Rechtsrisiken (v.a. Monsanto/Glyphosat).

    Bayer Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 29.05.2026

    Mit einer Performance von -4,32 % musste die Bayer Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Der Kursrückgang der Bayer Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,59 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -4,32 % im Minus. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

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    Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Bayer Aktionäre einen Verlust von -8,83 % hinnehmen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Bayer Aktie damit um -8,01 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,51 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +2,32 % gewonnen.

    Während Bayer deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der E-Stoxx 50 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,69 %.

    Bayer Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -8,01 %
    1 Monat +3,51 %
    3 Monate -8,83 %
    1 Jahr +53,61 %
    Stand: 29.05.2026, 13:00 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Bayer Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion aktuell um Kursentwicklung, Bewertung und Grundlagen von Bayer: Der Kurs bewegt sich schwächer, testet Unterstützungen rund 35–40 Euro. Analysten heben Zielmarken an (Jefferies ca. 40; Morgan Stanley ca. 53), doch Rechtsstreitigkeiten rund um Glyphosat und mögliche Supreme-Court-Entscheidungen liefern Unsicherheit. Ein potenzieller Vergleich könnte die Kurse künftig nach oben treiben, Verzögerungen belasten das Potenzial.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Bayer eingestellt.

    Zur Bayer Diskussion

    Informationen zur Bayer Aktie

    Es gibt 982 Mio. Bayer Aktien. Damit ist das Unternehmen 35,73 Mrd.EUR € wert.

    Börsenstart Europa - 29.05. - FTSE Athex 20 stark +2,56 %


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    Jefferies hebt Ziel für Bayer auf 40 Euro, 'Hold' - Neuer Analyst


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    So schlagen sich die Wettbewerber von Bayer

    BASF, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,38 %. Novartis notiert im Plus, mit +0,72 %. Pfizer notiert im Plus, mit +0,29 %. Sanofi legt um +0,24 % zu Roche Holding notiert im Plus, mit +0,54 %.

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    Ob die Bayer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Bayer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Bayer

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    ISIN:DE000BAY0017WKN:BAY001
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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