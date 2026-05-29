Globale Studie bestätigt: HFfree-Verfahren ist wettbewerbsfähig!
EcoGraf setzt neue Maßstäbe für nachhaltiges Batteriematerial: Eine globale Studie bestätigt die Wirtschaftlichkeit und strategische Stärke des HFfree-Verfahrens.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- Globale Bewertung bestätigt die Wettbewerbsfähigkeit von EcoGrafs patentiertem HFfree-Verfahren zur Herstellung hochreinen Anodenmaterials für Lithium‑Ionen‑Batterien.
- Sieben potenzielle Standorte in Asien, Europa und den USA für eine Reinigungsanlage (25.000 tpa) wurden geprüft; durchschnittliche Prozessbetriebskosten ca. 478 USD/t SPG (Bandbreite ca. 359–571 USD/t).
- Integrierte Lieferkette führt zu geschätzten Gesamtkosten von rund 1.441 USD/t (Rohstoffkosten 544 USD/t, mechanische Formgebung 419 USD/t, HFfree‑Verfahrenskosten 478 USD/t).
- Repräsentatives 25.000‑tpa‑Projekt in den USA: Anfangskapital 95 Mio. USD, Barwert vor Steuern (10 %) 282 Mio. USD, IRR vor Steuern 42 %, jährliches EBITDA ca. 42 Mio. USD.
- Strategische Ausrichtung auf lokale HF‑freie Anlagen in Nordamerika, Europa und APAC als Reaktion auf chinesische Exportbeschränkungen und starkes Kundeninteresse an nicht‑chinesischen Graphit‑Lieferketten.
- Finanzierung/Förderung: insgesamt 6,2 Mio. € (10 Mio. AUD) gesichert (inkl. bis zu 2,0 Mio. € genehmigt von der EIB) und weitere 4,2 Mio. € in fortgeschrittenen Antragsphasen; Anträge für Förderungen bis zu 60 % der Kapitalkosten; nächste Schritte: Standortwahl, Finanzierung, Abnahmeverträge und Partnerschaften.
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