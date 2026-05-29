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    Geht die Rallye weiter?

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    Diese Wasserstoff-Aktie hat sich in einem Jahr mehr als verzehnfacht!

    Der Hunger nach Rechenzentrumskapazität lässt klassische Stromnetze an ihre Grenzen stoßen. Davon profitiert ein britischer Nischenanbieter, den zwei Banken jetzt als heißen Kandidaten für den KI-Boom handeln.

    Für Sie zusammengefasst
    Geht die Rallye weiter? - Diese Wasserstoff-Aktie hat sich in einem Jahr mehr als verzehnfacht!
    Foto: Sebastian Gollnow/dpa

    Der britische Brennstoffzellenspezialist Ceres Power hat sich in wenigen Monaten vom Nischenplayer zum gefragten Technologieanbieter für den globalen Datenzentrum-Boom entwickelt. Die Aktie hat seit Jahresbeginn rund 230 Prozent zugelegt – und zwei führende Investmentbanken sehen weiteres Potenzial.

    Die in London gelistete Ceres-Aktie steigt am Freitag um knapp 5 Prozent und erreicht den höchsten Stand seit dem Wasserstoff-Boom Ende 2021. Allein in den vergangenen 12 Monaten haben sich die Papiere um mehr als 1150 Prozent verteuert. Und Analysten rechnen damit, dass diese Rallye noch nicht am Ende ist.

    Berenberg hat sein Kursziel diese Woche auf 980 Pence angehoben, nachdem die Aktie zuletzt bei 825 Pence notierte. Jefferies hatte bereits Anfang Mai ein Ziel von 920 Pence ausgegeben. Beide Häuser empfehlen den Titel zum Kauf. Ausschlaggebend ist ein struktureller Wandel in der Stromnachfrage: Weil herkömmliche Netzanschlüsse für neue Rechenzentren in vielen Märkten fünf Jahre oder länger dauern und Gasturbinen bis weit ins nächste Jahrzehnt ausgebucht sind, rücken dezentrale, modulare Stromlösungen ins Zentrum des Interesses. Genau dort positioniert sich Ceres mit seiner Festoxid-Brennstoffzellentechnologie.

    Ceres Power

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    Glaubwürdigkeit erhält die These durch den amerikanischen Wettbewerber Bloom Energy, der einen Liefervertrag über 2,8 Gigawatt mit dem Technologieriesen Oracle geschlossen hat. Ein konkretes Projekt, ein Mikronetz im US-Bundesstaat New Mexico, soll mit bis zu 2,45 Gigawatt Brennstoffzellenkapazität von Bloom betrieben werden. Berenberg-Analyst Alex Smith wertet das als klares Signal: Der Markt für Festoxid-Brennstoffzellen werde zunehmend als verlässliche Stromquelle für energieintensive Industrien akzeptiert.

    Ceres selbst ist als Lizenzgeber aufgestellt und verkauft keine fertigen Systeme, sondern die Technologie dahinter. Partner wie der chinesische Motorenhersteller Weichai, der Schweizer Elektronikhersteller Delta und das südkoreanische Unternehmen Doosan übernehmen Produktion und Vertrieb. Dieses Modell hält die eigenen Kapitalkosten niedrig und skaliert mit jeder neuen Lizenzvereinbarung. Die Analysten beider Häuser erwarten für 2026 und 2027 weitere solcher Verträge, was zusätzliche Lizenz- und Royalty-Einnahmen bringen würde.

    Finanziell ist Ceres noch defizitär. Für das laufende Jahr rechnen die Analysten mit einem negativen EBITDA, der Break-even auf Ergebnisebene wird frühestens 2028 erwartet. Die Nettoliquidität liegt noch bei rund 83 Millionen Pfund, was dem Unternehmen Spielraum verschafft. Größte Risiken bleiben die Abhängigkeit vom Partnernetzwerk und die Frage, wie schnell die Kapazitäten tatsächlich hochgefahren werden.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Ceres Power Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,52 % und einem Kurs von 9,995EUR auf Tradegate (29. Mai 2026, 13:04 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
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