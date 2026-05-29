Plusvisionen-Analyse
Puma Aktie - umgekehrte Schulter-Kopf-Schulter-Formation
Die Puma-Aktie hat eine vorbildliche charttechnische Wendeformation hingelegt. Wie es weitergeht.
Die Puma-Aktie hat eine vorbildliche (charttechnische) Wendeformation hingelegt. Im Dezember (2025) notierte das Papier noch bei gut 15 Euro, jetzt sind es knapp 30 Euro. Ist es die bevorstehende Fußball-Weltmeisterschaft, mit möglicherweise höheren Sportartikelverkäufen oder wittert die Börse einen erfolgreichen (wirtschaftlichen) Turnaround? Steht die Puma-Aktie vor einem längeren Anstieg? Weiterlesen
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