Space-ETF knackt 106 Prozent: Das sind die Gewinner 2026!

An der Spitze der Space-ETFs liegt der VanEck Space Innovators UCITS ETF . Der reine Raumfahrt-ETF kommt im laufenden Jahr auf eine Performance von 106,74 Prozent.

Der Weltraum ist zurück an der Börse. Space-Aktien und entsprechende Themen-ETFs zählen im Jahr 2026 zu den bedeutendsten Rallyes des Jahres.

Besonders spannend ist, dass der Markt für reine Space-ETFs in Europa noch klein ist. In diesem Segment gilt der VanEck Space Innovators UCITS ETF als größter und liquidester Fonds. Genau das macht ihn für viele Anleger zum ersten Anlaufpunkt, wenn sie möglichst direkt am Weltraum-Boom teilhaben wollen. Die laufenden Kosten liegen bei 0,55 Prozent.

Doch nicht jeder Space-ETF ist wirklich ein reines Raumfahrt-Investment. Viele Anleger entscheiden sich für breit aufgestellte Luft- und Raumfahrtfonds, die zusätzlich die Bereiche Verteidigung und Rüstung abdecken. Der iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF kommt 2026 bislang auf 9,57 Prozent. Die Kosten liegen bei 0,35 Prozent. Er ist damit defensiver aufgestellt, aber deutlich weniger explosiv.

Dynamischer läuft es beim ARK Space & Defence Innovation UCITS ETF. Der aktive ETF, der in Weltraum- und Verteidigungsinnovationen investiert, verzeichnet im laufenden Jahr ein Plus von 33,08 Prozent. Die laufenden Kosten betragen 0,75 Prozent. Damit liegt er klar hinter VanEck, aber deutlich vor dem iShares-Produkt.

Auch Weltraum-Einzelaktien haben im laufenden Jahr teilweise traumhafte Renditen erzielt. So steht die Aktie von Rocket Lab seit Jahresbeginn bei einem Plus von 94,80 Prozent und notiert aktuell bei 148,03 US-Dollar. Noch beeindruckender ist die Entwicklung von Iridium: Die Aktie notiert derzeit bei 51,26 US-Dollar und verzeichnet im laufenden Jahr ein Plus von 188,63 Prozent.

Für Anleger bleibt die entscheidende Frage: Ist das erst der Anfang einer neuen Space-Rallye – oder schon der Höhepunkt des Hypes?

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Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



