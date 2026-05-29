[Earnings Quickcheck Q1/26] Costco liefert einfach weiter stark ab!

ist hinter Walmart und Amazon der drittgrößte Einzelhandelskonzern der Welt und etwas Besonderes. Denn man verkauft ausschließlich an Mitglieder und das zu unverschämt günstigen Preisen. Die branchenweit niedrigen Margen sind dabei Basis des Geschäftsmodells, denn Costco verdient am meisten an den Mitgliedsbeiträgen – und dieses Businessmodell macht Costco in beinahe jeder Wirtschaftslage zum Gewinner. Auch jetzt?!