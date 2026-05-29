Suss Microtec-Aktie - Hausse intakt, aber

Künstliche Intelligenz (KI) pflügt alle Lebensbereiche um. In den vergangenen Wochen haben die Aktien von Halbleiter-Herstellern und Halbleiter-Ausrüstern stark zugelegt, auch die von Suss Microtec. Nach wie vor ist die Hausse intakt, was immer neue Kurshochs zeigen. Dennoch, irgendwann steht eine Korrektur an. Wie es weitergeht. Weiterlesen