Plusvisionen-Analyse
Suss Microtec-Aktie - Hausse intakt, aber
Der Halbleiterausrüster Suss Microtec profitiert vom KI-Chip-Boom. Die Aktie haussiert.
Künstliche Intelligenz (KI) pflügt alle Lebensbereiche um. In den vergangenen Wochen haben die Aktien von Halbleiter-Herstellern und Halbleiter-Ausrüstern stark zugelegt, auch die von Suss Microtec. Nach wie vor ist die Hausse intakt, was immer neue Kurshochs zeigen. Dennoch, irgendwann steht eine Korrektur an. Wie es weitergeht. Weiterlesen
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