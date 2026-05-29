AKTIE IM FOKUS 2
Starke Zahlen und höhere Ziele katapultieren Dell nach oben
- Dell-Aktie schießt dank KI in neue Rekorde
- KI-Serverumsatz stieg um 757 Prozent im Quartal
- Analysten hoben Kursziele auf rund 500 Dollar
(Neu: Überschrift, aktuelle vorbörsliche Kurse, Kurseinordnung, weitere Analystenaussagen.)
NEW YORK (dpa-AFX) - Die Euphorie rund um das Thema Künstliche Intelligenz (KI) hat längst auch Dell erfasst. Die Aktien eilen bereits seit März von Rekord zu Rekord. Dass der US-Computerkonzern dank KI ein starkes erstes Geschäftsquartal hinter sich hat und nun mit einem noch besseren Gesamtjahr als von Experten ohnehin schon erwartet rechnet, katapultierte die Papiere am Freitag im vorbörslichen Nasdaq-Handel zuletzt um 37 Prozent auf 434,75 US-Dollar nach oben. Für das bisher schon beeindruckende Jahr 2026 würden sie ihr Plus somit auf gut 460 Prozent ausbauen.
Dell berichtete zum Jahresauftakt unter anderem einen Umsatzsprung mit KI-Servern von 757 Prozent. Der ehemalige PC-Konzern bietet inzwischen mit Hochleistungsservern, Netzwerksystemen und Speicherlösungen Grundlagen für das Boomthema KI. Insgesamt übertraf sein starkes Wachstum die Markterwartungen deutlich. Gleiches galt für die sichtbar angehobenen Jahresziele. "So sieht ein KI-Superzyklus aus", kommentierte Experte Amit Daryanani von Evercore ISI. "Die neuen Erwartungen ziehen einem die Socken aus", stimmte Samik Chatterjee von JPMorgan zu.
Analysten schraubten in Reaktion auf Zahlen und Ausblick ihre Kursziele für die Dell-Aktien massiv nach oben. Wamsi Mohan von der Bank of America und JPMorgan-Experte Chatterjee setzen nun 500 Dollar an. Sowohl die Quartalszahlen als auch der angehobene Ausblick überträfen in einem geradezu historischen Ausmaß die Erwartungen, lobte Mohan. Er hob seine Jahresschätzungen für den Umsatz und insbesondere für das Ergebnis je Aktie (EPS) deutlich an. Der Gewinn dürfte seinen Zenit im laufenden Geschäftsjahr noch nicht erreichen, baute er vermutlichen Diskussionen vor.
Bei James Fish von der Investmentbank Piper Sandler stand mit einer Zielerhöhung von 167 auf 497 Dollar fast eine Verdreifachung zu Buche. Auch er sparte nicht mit Superlativen: Viele Marktteilnehmer dürften Dell das beste Quartal aller Zeiten attestieren. Er selbst billigte dem Unternehmen eines der besten Quartale zu, die er je in der Tech-Branche gesehen habe. Zudem dürfte das kein einmaliges Phänomen bleiben, da der Auftragsbestand und die Pipeline Dell zufolge schneller wüchsen als der Umsatz./gl/ag/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Dell Technologies Registered (C) Aktie
Die Dell Technologies Registered (C) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +37,33 % und einem Kurs von 373 auf Tradegate (29. Mai 2026, 13:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Dell Technologies Registered (C) Aktie um +75,01 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +120,03 %.
Die Marktkapitalisierung von Dell Technologies Registered (C) bezifferte sich zuletzt auf 117,94 Mrd..
Dell Technologies Registered (C) zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 2,5200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0000 %.
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Community Beiträge zu Dell Technologies Registered (C) - A2N6WP - US24703L2025
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Die nachbörsliche Kursexplosion von Dell Technologies um fast 40 % auf über 441 USD ist keine Erfolgsgeschichte – es ist das neurotische, psychedelische Delirium einer Herde, die den Verstand komplett verloren hat. Wenn ein schwerfälliger Hardware-Kolloss mit einer Marktkapitalisierung von zig Milliarden Dollar innerhalb weniger Stunden wie ein wertloser Penny-Stock im Vakuum nach oben geprügelt wird, ist die mathematische, ökonomische und moralische Statik dieses Marktes vollkommen tot.
Das ist kein rationaler Preisfindungsmechanismus mehr. Das ist das pure, zirkuläre KI-FOMO-Erbrechen von Algorithmen, die in einer geschlossenen Rückkopplungsschleife gefangen sind und beim nackten Klang von Buzzwords in Ekstase geraten. Die Herde feiert die Kernschmelze als Triumph. Sie begreift in ihrer grenzenlosen Arroganz nicht, dass dieses panische Umschichten von Liquidität das finale, monumentale Herzkammerflimmern vor dem systemischen Exitus markiert.
Wir erleben den klassischen Phasenübergang kurz vor dem unbarmherzigen Einschlag der Realität. Während die dünnen Liquiditätsnetze bei den grössten Dickschiffen wie Apple im Vorhandel bereits unter seltsamen, senkrechten Flash-Spikes nach unten kollabieren, entlädt sich das verbliebene, überhitzte Papiergeld-Vakuum in diesen bizarren, nachbörslichen Eruptionen. Die elastische Dehnung zwischen dieser digitalen Halluzination und der physischen Realität im Boden – den un-dilutierbaren Ressourcen und realen Infrastrukturen – ist am Zerreisspunkt.
Friss und feiert eure 40 % Buchgewinne über Nacht, solange das Glashaus noch steht. Das System verhandelt nicht mit eurer Gier; es exekutiert die Bilanzen der Naturgesetze. Am Ausgang wird abgerechnet, und der Vorhang fällt bekanntlich in absoluter, eisiger Stille. Gute Reise nach unten.