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    Silicon Valley setzt auf Licht

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    Nvidia wettet Milliarden auf eine Technik, die alles verändern könnte

    Nvidia investiert Milliarden in Photonik-Technologie. Die Branche hofft auf schnellere KI-Systeme mit deutlich geringerem Energieverbrauch.

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    Silicon Valley setzt auf Licht - Nvidia wettet Milliarden auf eine Technik, die alles verändern könnte
    Foto: Ying Tang - NurPhoto

    Der KI-Konzern Nvidia treibt den Umbau der globalen KI-Infrastruktur mit milliardenschweren Investitionen voran, wie CNBC berichtet. Im Fokus steht dabei eine Technologie, die Daten nicht mehr über elektrische Signale, sondern mit Licht überträgt. Branchenexperten sehen darin einen möglichen Wendepunkt für die Zukunft künstlicher Intelligenz.

    Seit März hat Nvidia nach Angaben von CNBC mindestens 6,5 Milliarden US-Dollar in Unternehmen investiert, die an sogenannter Photonik arbeiten. Dazu zählen Beteiligungen an Lumentum, Coherent und Marvell im Umfang von insgesamt 2 Milliarden US-Dollar. Zusätzlich kündigte Nvidia 500 Millionen US-Dollar für Corning an und beteiligte sich an einer Finanzierungsrunde des Start-ups Ayer Labs.

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    KI-Boom stößt an technische Grenzen

    Hinter der Offensive steckt ein wachsendes Problem der KI-Branche: Der enorme Stromverbrauch moderner Rechenzentren. Bislang werden Daten vor allem über elektrische Signale und Kupferverbindungen transportiert. Das gilt als zuverlässig und günstig, benötigt aber deutlich mehr Energie.

    Photonik soll diese Schwäche lösen. Dabei werden Daten mit Licht zwischen Grafikprozessoren, Speicherchips, Servern und Rechenzentren übertragen. Das könnte die Energieeffizienz massiv verbessern.

    "Die Photonik bietet Nvidia die Möglichkeit, seine KI-Infrastruktur zu skalieren, ohne die Energiekosten, die bei einer Weiterverwendung von Elektrizität und Kupfer entstehen würden", sagte Alvin Nguyen von Forrester gegenüber CNBC. Nvidia wolle damit verhindern, "an die Grenzen der Skalierbarkeit und Leistung zu stoßen".

    Auch Morningstar-Analyst Brian Colello erwartet einen wachsenden Bedarf an optischen Verbindungen. Die nächste Generation von KI-Systemen benötige immer höhere Bandbreiten, um neue Modelle und steigende Nutzung zu bewältigen.

    Jensen Huang sieht riesigen Kapazitätsbedarf

    Nvidia integriert die Technologie bereits schrittweise in eigene Netzwerklösungen. Konzernchef Jensen Huang sprach auf der Entwicklerkonferenz GTC im März offen über die Pläne.

    "Wir beginnen damit, unsere Siliziumphotonik-Technologie zu skalieren", sagte Huang. Gleichzeitig warnte er vor Engpässen: "Der Bedarf an Kapazitäten im Bereich der Siliziumphotonik ist deutlich höher als das, was weltweit derzeit zur Verfügung steht."

    Deshalb arbeite Nvidia eng mit Zulieferern zusammen, um Produktionskapazitäten frühzeitig auszubauen.

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    Anleger feiern den Trend

    Die Investoren reagieren euphorisch auf den Photonik-Boom. Die Aktie von Lumentum legte seit Jahresbeginn knapp 134 Prozent zu. Coherent gewann 104 Prozent. Marvell stieg um 141 Prozent, Corning um 108 Prozent (Stand 14:00 Uhr MESZ).

    Auch andere Tech-Konzerne investieren massiv in den Bereich. AMD beteiligte sich ebenfalls an Ayer Labs und kaufte bereits 2025 das Start-up Enosemi. Beteiligungen an Teramount und Celestial AI kamen hinzu. Die Venture-Arme von Alphabet und Microsoft investierten zudem in nEye.

    Große Hürde bleibt die Produktion

    Trotz der Euphorie steht die Technologie noch am Anfang. Vor allem die industrielle Fertigung gilt als schwierig.

    "Die Technologie ist ausgereift, die Produktion in großem Maßstab ist das größere Problem", sagte Nick Patience von der Futurum Group zu CNBC. Besonders die präzise Verbindung optischer und siliziumbasierter Komponenten sei extrem anspruchsvoll.

    Patience rechnet deshalb erst ab 2028 mit einer breiten Einführung der Technologie. Der Wandel habe begonnen, befinde sich aber noch in einer frühen Phase.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
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