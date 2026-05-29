Barclays belässt Commerzbank auf 'Overweight' - Ziel 42 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Commerzbank Aktie

Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,93 % und einem Kurs von 37,02 auf Tradegate (29. Mai 2026, 13:34 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Commerzbank Aktie um +1,52 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,29 %.

Die Marktkapitalisierung von Commerzbank bezifferte sich zuletzt auf 41,91 Mrd..

Commerzbank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9600 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 41,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 43,00EUR was eine Bandbreite von -0,40 %/+15,75 % bedeutet.