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    ANALYSE-FLASH

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    Barclays belässt Commerzbank auf 'Overweight' - Ziel 42 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Barclays belässt Commerzbank auf Overweight
    • Unicredit bei etwa 80 Euro macht Offerte nahe 42
    • Bocahut sieht gutes Chancen-Risikoverhältnis
    ANALYSE-FLASH - Barclays belässt Commerzbank auf 'Overweight' - Ziel 42 Euro
    Foto: Frank Rumpenhorst - dpa

    LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Commerzbank mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Overweight" belassen. Flora Bocahut diskutierte am Donnerstagabend Gründe für und wider ein höheres Gebot der Unicredit. Mit einem weiteren Anstieg der Unicredit-Aktie auf etwa 80 Euro könnte die implizite Offerte dem mittleren Kurszielniveau der Analysten für die Commerzbank von 42 Euro sehr nahe rücken, schrieb sie. Dieses Niveau wäre für die Commerzbank-Aktionäre vermutlich reizvoller. Insgesamt sieht Bocahut bei der Commerzbank ein günstiges Verhältnis zwischen Chancen und Risiken - entweder durch ein höheres Gebot oder eine gute Umsetzung der eigenen Strategie./ag/edh

    Veröffentlichung der Original-Studie: 28.05.2026 / 17:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.05.2026 / 02:00 / GMT

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Commerzbank Aktie

    Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,93 % und einem Kurs von 37,02 auf Tradegate (29. Mai 2026, 13:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Commerzbank Aktie um +1,52 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,29 %.

    Die Marktkapitalisierung von Commerzbank bezifferte sich zuletzt auf 41,91 Mrd..

    Commerzbank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9600 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 41,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 43,00EUR was eine Bandbreite von -0,40 %/+15,75 % bedeutet.


    Rating: Overweight
    Analyst: Barclays Capital
    Kursziel: 42 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 42,00, was eine Steigerung von +13,24% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    Community Beiträge zu Commerzbank - CBK100 - DE000CBK1001

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Commerzbank. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung und Bewertung der Commerzbank‑Aktie: kurzfristige technische Signale (Schluss über 37 € als positiv, Zweifel an der Verteidigung dieser Marke), wiederholt prognostizierte 40‑€‑Ziele, Dividendenabschlag (ohne ~38,30 €), Einfluss geopolitischer Risiken und Friedensszenarien auf Finanzwerte, sektorale Kopplung zur UniCredit, Kritik an staatlichen Rettungsmaßnahmen und Erinnerung an das Tief 2022 (
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Commerzbank eingestellt.

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    dpa-AFX
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