ANALYSE-FLASH
Barclays belässt Commerzbank auf 'Overweight' - Ziel 42 Euro
- Barclays belässt Commerzbank auf Overweight
- Unicredit bei etwa 80 Euro macht Offerte nahe 42
- Bocahut sieht gutes Chancen-Risikoverhältnis
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Commerzbank mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Overweight" belassen. Flora Bocahut diskutierte am Donnerstagabend Gründe für und wider ein höheres Gebot der Unicredit. Mit einem weiteren Anstieg der Unicredit-Aktie auf etwa 80 Euro könnte die implizite Offerte dem mittleren Kurszielniveau der Analysten für die Commerzbank von 42 Euro sehr nahe rücken, schrieb sie. Dieses Niveau wäre für die Commerzbank-Aktionäre vermutlich reizvoller. Insgesamt sieht Bocahut bei der Commerzbank ein günstiges Verhältnis zwischen Chancen und Risiken - entweder durch ein höheres Gebot oder eine gute Umsetzung der eigenen Strategie./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.05.2026 / 17:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.05.2026 / 02:00 / GMT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Commerzbank Aktie
Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,93 % und einem Kurs von 37,02 auf Tradegate (29. Mai 2026, 13:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Commerzbank Aktie um +1,52 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,29 %.
Die Marktkapitalisierung von Commerzbank bezifferte sich zuletzt auf 41,91 Mrd..
Commerzbank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9600 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 41,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 43,00EUR was eine Bandbreite von -0,40 %/+15,75 % bedeutet.
Analyst: Barclays Capital
Kursziel: 42 Euro
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Also ich stehe für eine Revanche mit Kurs 40 auch zur Verfügung
Lynx, du bist ein guter Sportsfreund und hast ja auch gerade eine schöne Dividendenzahlung kassiert ...... das solltest du finanziell überstehen....aber im Juni wirst du die 40 sehen, da bin ich mir indes sicher.
ohne Dividenabschlag wäre der Kurs bei 38.30.....alles gut