ANALYSE-FLASH
Deutsche Bank Research hebt SFC Energy-Ziel auf 26 Euro, 'Buy'
- Deutsche Bank erhöht Kursziel SFC Energy auf 26,00
- Analyst Kuhn hebt Q1 Schätzungen für Brennstoffzellen
- Auftrag aus Ukraine berücksichtigt und Jahresziele
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für SFC Energy von 21,50 auf 26,00 Euro erhöht und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Michael Kuhn hob in seinem am Freitag vorliegenden Resümee zum ersten Quartal seine Schätzungen für den Brennstoffzellen-Spezialisten. Er berücksichtigte dabei auch einen Auftrag aus der Ukraine und die höheren Jahresziele./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.05.2026 / 08:07 / CET
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SFC Energy Aktie
Die SFC Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,06 % und einem Kurs von 23,80 auf Tradegate (29. Mai 2026, 13:32 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SFC Energy Aktie um -0,66 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +34,44 %.
Die Marktkapitalisierung von SFC Energy bezifferte sich zuletzt auf 414,55 Mio..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 24,667EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 21,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 28,00EUR was eine Bandbreite von -12,13 %/+17,15 % bedeutet.
Analyst: Deutsche Bank
Kursziel: 26 Euro
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Community Beiträge zu SFC Energy - 756857 - DE0007568578
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Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber SFC Energy eingestellt.
Interessant. Boris Pistorius ist in Kanada und hat eine Delegation von SFC Energy dabei. So zumindest zu lesen auf den Social Seiten bei Victor Fedeli, ehemals Minister in Onatario.
Anlass ist die CANSEC: CANADA'S LEADING DEFENCE, SECURITY & EMERGING TECHNOLOGY EVENT. Es geht um Milliardenschwere Rüstungsdeals und einheitliche NATO Standards. Davon könnte SFC schwer profitieren.