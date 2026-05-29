Deutsche Bank Research hebt SFC Energy-Ziel auf 26 Euro, 'Buy'

Interessant. Boris Pistorius ist in Kanada und hat eine Delegation von SFC Energy dabei. So zumindest zu lesen auf den Social Seiten bei Victor Fedeli, ehemals Minister in Onatario.





Anlass ist die CANSEC: CANADA'S LEADING DEFENCE, SECURITY & EMERGING TECHNOLOGY EVENT. Es geht um Milliardenschwere Rüstungsdeals und einheitliche NATO Standards. Davon könnte SFC schwer profitieren.









https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/pistorius-reise-kanada-100.html





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Aufträge aus Kanada stehen auf der Tagesordnung bei SFC, zuletzt: Im März 2025 hat SFC berteits einen kanadischen Regierungskunden beliefert:





"Der neue Auftrag wurde von einem langjährigen Kunden von SFC Energy erteilt, einer Forschungs- und Technologieorganisation der kanadischen Regierung, die sich auf saubere Energie­lösungen spezialisiert hat. Die Organisation hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Anwendung sauberer und alternativer Energie­lösungen in verschiedenen Sektoren voranzutreiben und verfügt über enge Verbindungen zu industriellen und staatlichen Unternehmen. Durch ihr weitreichendes Netzwerk bietet die Organisation aktiv Forschungsexpertise und Unterstützung bei der Suche nach Lösungen für saubere Energie, z. B. für dezentrale Strom­versorgungssysteme, die zuverlässig sein müssen und über längere Zeiträume autonom betrieben werden können."





DIe 18 Monate aus dem Deal sind bald um, ziehen die Kanadier nun die Option? Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/cool.gif

-> Darüber hinaus wurde eine Option für eine zweijährige Verlängerung vereinbart, die bei Ausübung den Gesamtvertragswert weiter erhöhen würde.





https://www.sfc.com/de/investoren/sfc-energy-erhalt-folgeauftrag-mehr-cad-5-mio-langjahrigem-kanadischen-regierungskunden-efoy-brennstoffzellen-sfc-stromversorgungslosungen-newsid2953986/





Und:

Sein norwegischer Kollege Tore Sandvik, der ebenfalls mit vor Ort war, machte sich für einheitliche Standards in der NATO stark: "Waffen müssen kompatibel sein unter Partnerländern, wir müssen die gleichen Waffensysteme kaufen."