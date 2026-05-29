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    ANALYSE-FLASH

    53 Aufrufe 53 0 Kommentare 0 Kommentare

    Deutsche Bank Research hebt SFC Energy-Ziel auf 26 Euro, 'Buy'

    Für Sie zusammengefasst
    • Deutsche Bank erhöht Kursziel SFC Energy auf 26,00
    • Analyst Kuhn hebt Q1 Schätzungen für Brennstoffzellen
    • Auftrag aus Ukraine berücksichtigt und Jahresziele
    ANALYSE-FLASH - Deutsche Bank Research hebt SFC Energy-Ziel auf 26 Euro, 'Buy'
    Foto: SFC Energy AG

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für SFC Energy von 21,50 auf 26,00 Euro erhöht und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Michael Kuhn hob in seinem am Freitag vorliegenden Resümee zum ersten Quartal seine Schätzungen für den Brennstoffzellen-Spezialisten. Er berücksichtigte dabei auch einen Auftrag aus der Ukraine und die höheren Jahresziele./rob/ag/edh

    Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.05.2026 / 08:07 / CET

    SFC Energy

    +1,49 %
    -0,66 %
    +34,44 %
    +58,14 %
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    +1,29 %
    -8,43 %
    +536,19 %
    -4,40 %
    ISIN:DE0007568578WKN:756857
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SFC Energy Aktie

    Die SFC Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,06 % und einem Kurs von 23,80 auf Tradegate (29. Mai 2026, 13:32 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SFC Energy Aktie um -0,66 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +34,44 %.

    Die Marktkapitalisierung von SFC Energy bezifferte sich zuletzt auf 414,55 Mio..

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 24,667EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 21,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 28,00EUR was eine Bandbreite von -12,13 %/+17,15 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: Deutsche Bank
    Kursziel: 26 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 26,00, was eine Steigerung von +8,79% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    Community Beiträge zu SFC Energy - 756857 - DE0007568578

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um mögliche Kurstreiber durch Verteidigungsaufträge: Hinweise auf SFC‑Delegation bei CANSEC und ein Folgeauftrag aus Kanada (≈ CAD 5 Mio. plus 2‑Jahres‑Option) führen zu Spekulationen über Umsatz‑ und Bewertungssteigerungen. Diskutiert werden Alleinstellungsmerkmale (leichtere, mobile Brennstoffzellen), mögliche Neubewertung/Kursanstieg, Kauf‑/Verkaufsabsichten einzelner Nutzer sowie technischer Fokus auf Methanol/H2 statt DAFC und Größen‑/Wettbewerbsrisiken.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber SFC Energy eingestellt.

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    dpa-AFX
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