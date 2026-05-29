Wienerberger Supervisory Board Reshapes Management Authority
Wienerberger sharpens its leadership structure as the Supervisory Board realigns representation on the Managing Board and appoints long-standing executive Gerhard Hanke as Deputy Chairman.
Foto: Wienerberger AG
- Wienerberger’s Supervisory Board realigned representation authorities within the Managing Board effective June 1, 2026, and appointed Gerhard Hanke (COO Central & East) as Deputy Chairman.
- The realignment aims to provide clearer allocation of representation, stronger governance, effective risk management, and continuity amid the Group’s strong growth and increasing complexity.
- Gerhard Hanke has been with Wienerberger for over 25 years, served more than five years on the Managing Board, was CFO in 2021, and has been COO Central & East since March 1, 2025; he has led strategic growth projects and M&A and holds a degree in business administration.
- The responsibilities of CFO Dagmar Steinert and COO Region West Harald Schwarzmayr remain unchanged.
- Wienerberger is a leading international provider of building-envelope and infrastructure solutions, with over 20,000 employees and leadership positions in bricks, clay roof tiles (Europe), concrete pavers (Eastern Europe), pipe systems, and North American façade products.
- In 2025 Wienerberger operated more than 200 production sites and reported revenues of €4.6 billion and an operating EBITDA of approximately €754 million.
The next important date, "Quartalsmitteilung" — "quarterly report" (also: "quarterly statement" or "quarterly announcement," depending on context)., at Wienerberger is on 12.08.2026.
The price of Wienerberger at the time of the news was 24,610EUR and was up +2,67 % compared with the previous day.
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