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    Wienerberger Supervisory Board Reshapes Management Authority

    Wienerberger sharpens its leadership structure as the Supervisory Board realigns representation on the Managing Board and appoints long-standing executive Gerhard Hanke as Deputy Chairman.

    Wienerberger Supervisory Board Reshapes Management Authority
    Foto: Wienerberger AG
    • Wienerberger’s Supervisory Board realigned representation authorities within the Managing Board effective June 1, 2026, and appointed Gerhard Hanke (COO Central & East) as Deputy Chairman.
    • The realignment aims to provide clearer allocation of representation, stronger governance, effective risk management, and continuity amid the Group’s strong growth and increasing complexity.
    • Gerhard Hanke has been with Wienerberger for over 25 years, served more than five years on the Managing Board, was CFO in 2021, and has been COO Central & East since March 1, 2025; he has led strategic growth projects and M&A and holds a degree in business administration.
    • The responsibilities of CFO Dagmar Steinert and COO Region West Harald Schwarzmayr remain unchanged.
    • Wienerberger is a leading international provider of building-envelope and infrastructure solutions, with over 20,000 employees and leadership positions in bricks, clay roof tiles (Europe), concrete pavers (Eastern Europe), pipe systems, and North American façade products.
    • In 2025 Wienerberger operated more than 200 production sites and reported revenues of €4.6 billion and an operating EBITDA of approximately €754 million.

    The next important date, "Quartalsmitteilung" — "quarterly report" (also: "quarterly statement" or "quarterly announcement," depending on context)., at Wienerberger is on 12.08.2026.

    The price of Wienerberger at the time of the news was 24,610EUR and was up +2,67 % compared with the previous day.


    Wienerberger

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    ISIN:AT0000831706WKN:852894
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